L'AC Milan a soudainement battu son record de transfert pour s'offrir un double vainqueur de la Ligue des champions

Gonçalo Ramos est désormais joueur de l'AC Milan. Selon l'expert Transfermarkt Fabrizio Romano, le Portugais quitte le Paris Saint-Germain pour un montant de 55 millions d'euros.

Grâce à cette somme colossale, Ramos devient d’emblée le transfert le plus cher de l’histoire de l’AC Milan, dépassant Rafael Leão, arrivé en provenance du LOSC Lille pour 49 millions d’euros.

Selon l’expert, le montant total pourrait même grimper à 70 millions d’euros en cas de déclenchement de divers bonus.

Selon l’expert, Milan a soudainement décidé de battre ce record car Ramos était l’attaquant privilégié du nouvel entraîneur Ruben Amorim.

Présent au PSG depuis deux ans et demi, il a conquis trois titres de champion de France et deux Ligues des champions avec le club parisien.

Formé au Benfica, il totalise 26 sélections avec le Portugal et figure actuellement dans le groupe présent à la Coupe du monde.

Cette arrivée constitue un coup dur pour Santiago Gimenez : le Mexicain recule dans la hiérarchie et devrait chercher un nouveau club.