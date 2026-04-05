L'absence du capitaine met le Real Madrid à genoux... tandis que ses talents écrasent les adversaires

L'absence de la star uruguayenne, Fede Valverde, dans les rangs du Real Madrid face au Real Majorque, samedi dernier, a joué un rôle très net dans la défaite (2-1) lors de la 30e journée de la Liga, selon une analyse publiée dans le journal espagnol « Marca ».

Pablo Polo, journaliste de renom du journal madrilène, estime que l'influence de Valverde ne se limite pas à ses buts et à sa capacité à pénétrer dans la surface de réparation, mais tient également à la personnalité qu'il apporte à une équipe qui manque d'un leader sur le terrain, et peut-être même en dehors.

Polo a ajouté : « Le Real Madrid jouait le titre de champion à Majorque sans Valverde, et on a vu ce qui s'est passé. »

Il a également estimé que « la crise défensive de l'équipe est devenue grave, d'autant plus que les équipes se construisent à partir de l'arrière si elles veulent gagner, alors que cette équipe offre beaucoup de cadeaux à ses adversaires sur le plan défensif ».

Lire aussi





Parmi eux, Mbappé et Vinícius... Six joueurs du Real Madrid risquent une suspension face au Bayern Munich

La star marocaine : « Je ne donne mon maillot à personne pour préserver ma sécurité »

Un flou délibéré... Le Bayern Munich tente de semer le doute chez le Real Madrid au sujet de Kean

Bolo a exprimé son inquiétude quant à l’avenir, compte tenu de l’absence de réaction et de la faible efficacité des changements apportés par l’entraîneur Álvaro Arbeloa en deuxième mi-temps contre Majorque, soulignant que les entrées en jeu de Bellingham, Mastanuto et même Vinícius n’ont pas donné l’impression que le Real Madrid jouait pour le titre de champion.

En revanche, le rapport considère que la seule bonne nouvelle est le retour de Militão, qui a clairement démontré, durant le temps qu’il a passé sur le terrain, qu’il était un défenseur central incontournable pour que le Real puisse réaliser quelque chose cette saison, tandis que tout porte à croire que « la Ligue des champions est désormais le seul espoir qui reste à l’équipe royale ».