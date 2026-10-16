L'absence de Saliba sème le trouble à Arsenal, Arteta met fin à la polémique

Arsenal s'apprête à refaire la photo officielle de l'équipe pour la saison 2026-2027, après l'absence du défenseur français William Saliba lors de la séance photo, ce qui a soulevé une vague d'interrogations et de nombreuses demandes des supporters d'Arsenal réclamant que le cliché soit repris en présence du cadre défensif.

Avant la rencontre face à Nottingham Forest en Premier League, l'entraîneur espagnol Mikel Arteta a mis un terme à la polémique lors de la conférence de presse tenue ce vendredi, expliquant les raisons de l'absence de Saliba, liée à un rendez-vous médical destiné à évaluer sa blessure au dos.

Le défenseur de 25 ans a souffert de douleurs dorsales durant la majeure partie de la saison dernière, avant que la blessure ne s'aggrave lors de sa participation avec sa sélection nationale à la Coupe du monde, où il a dû quitter la pelouse lors de la demi-finale contre l'Espagne.

La direction d'Arsenal, en concertation avec le joueur, a privilégié un programme de rééducation plutôt qu'une intervention chirurgicale, ce qui a provoqué son absence à la séance photo. À ce sujet, Arteta a confirmé qu'une nouvelle photo d'équipe serait prise avec Saliba au premier plan, déclarant selon les propos rapportés par le site «Sky Sports» : «Nous avons déjà essayé de prendre cette photo à trois reprises, et nous avons dû l'annuler au dernier moment pour différentes raisons. Nous avions des obligations commerciales et des personnes qui s'étaient déplacées spécialement pour cela, nous avons donc décidé de finaliser la photo. Mais nous en prendrons une autre avec toute la famille, et nous espérons réunir tout le monde prochainement et l'annoncer.»

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Au sujet de la réaction de Saliba à son absence, Arteta a ajouté : «Cela ne dépendait pas de lui, mais Willy est heureux de tout, comme à son habitude ; il sait à quel point il est aimé ici. Ses coéquipiers l'ont un peu taquiné en interne, et tout va parfaitement bien.»

Concernant le parcours de rétablissement du défenseur français, le club a opté pour la rééducation, option qui lui permet un retour dans un délai de trois à quatre mois, évitant ainsi une intervention chirurgicale qui l'aurait écarté plus de six mois. Arteta a révélé que Saliba a repris l'entraînement sur le gazon en attendant de nouveaux examens, commentant : «Je crois que nous avons une autre IRM la semaine prochaine pour suivre le processus de guérison. Jusqu'ici, tous les indicateurs sont très positifs, et ce serait formidable de le récupérer bientôt.»