L’absence de Ronaldo dans le derby, « pas une grosse » perte selon Neville

Une ancienne icône de MU estime que les Red Devils sont plus forts en contre-attaque sans le quintuple Ballon d'Or.

L'absence de Cristiano Ronaldo contre Manchester City n'est pas "une grosse perte" pour United. C'est ce que pense en tous cas Gary Neville, qui estime que Marcus Rashford est plus dangereux quand l'équipe se produit essentiellement en contre-attaque.

Le leader de la Premier League, Manchester City, accueillera son ennemi juré à l'Etihad Stadium dimanche après-midi, avec un enjeu de taille à l'approche de la fin de la saison 2021-22. City est à la recherche de trois points pour distancer Liverpool dans la course au titre, tandis que United a besoin d'une victoire pour augmenter ses chances de qualification en Ligue des champions, mais les visiteurs seront privés de leur meilleur buteur Ronaldo.

GOAL a révélé que l'attaquant portugais ne sera pas inclus dans le groupe de Ralf Rangnick en raison d'une blessure. Et, vu qu’Edinson Cavani est également indisponible, c’est le jeune Elanga qui a été choisi pour évoluer en attaque au côté de Jadon Sancho.

L'article continue ci-dessous

« MU est plus efficace en contres sans Ronaldo »

Neville, qui a remporté huit titres de champion à Old Trafford entre 1992 et 2011, estime que l'absence de Ronaldo pourrait en fait jouer en faveur de Manchester United. "Manchester United va jouer en contre", a déclaré la légende des Red Devils à Sky Sports avant le coup d'envoi. "Au cours des trois ou quatre dernières années ici, en particulier sous la direction d'Olé, United était une équipe de contre-attaque, vraiment à l'aise derrière avant de piquer par l'intermédiaire de Rashford et d'autres. Je pense que ce sera exactement la même chose aujourd'hui".

« Ronaldo n'étant pas dans l'équipe, je ne pourrais jamais dire que c'est un point positif, mais je ne le vois pas comme une grosse perte comme dans les autres matchs. En fait, je pense qu'en contre-attaque, United doit être dangereux aujourd'hui et ils sont mieux avec Rashford en contre-attaque qu'avec Ronaldo ». Un avis que ne doit pas partager cependant le manager Ralf Rangnick puisqu’il a laissé l’international anglais sur le banc au coup d’envoi.

Ronaldo est revenu à Old Trafford l’été dernier, onze ans après son départ pour le Real. United a dépensé 23M€ pour arracher le quintuple Ballon d'Or de la Juventus. Le génie portugais est devenu une légende locale lors de son premier passage à Manchester, marquant plus de 100 buts tout en aidant les Red Devils à remporter trois titres de Premier League et la Ligue des champions, mais il n'a pas eu le même impact lors de son deuxième séjour au club.