Le magazine « France Football », en collaboration avec l'Union européenne de football « UEFA », a dévoilé ce mardi la liste officielle des candidats au Ballon d'Or 2026, considéré comme le trophée le plus important et le plus prestigieux du monde du football, au terme d'une saison exceptionnelle marquée par une concurrence acharnée entre les stars du ballon rond, tant sur le plan collectif qu'individuel.

Mais l'annonce a en même temps réservé plusieurs surprises retentissantes qui ont suscité la polémique, à commencer par l'absence du Brésilien Raphinha de la liste des candidats au titre de meilleur joueur, malgré sa présence remarquée avec le Barça, tout comme ses coéquipiers espagnols Pedri et Dani Olmo. À cela s'ajoute la plus grande surprise dans la catégorie féminine, avec l'exclusion de l'Espagnole Aitana Bonmatí, détentrice du Ballon d'Or lors des trois dernières éditions, de la liste des candidates au titre de meilleure joueuse.

La liste des meilleurs entraîneurs a également connu une autre surprise, avec l'absence de Hansi Flick, le directeur technique du Barça, de la course au trophée, alors que les listes ont révélé une lutte intense dans les différentes catégories avant la cérémonie de sacre prévue à Londres le 26 octobre prochain.

Les récompenses dans l'ordre de leur annonce



L'annonce a débuté avec le trophée du meilleur club dans la catégorie féminine, qui a dévoilé le premier candidat, le FC Barcelone, champion de Liga et de la Ligue des champions, en concurrence avec le finaliste de la Ligue des champions, le Bayern Munich, ainsi que Manchester City et Lyon.

Le moment est venu d'annoncer le trophée de la meilleure équipe masculine, à commencer par Arsenal, champion de Premier League et finaliste de la Ligue des champions, en concurrence avec le Bayern Munich, champion de Bundesliga, le Bodø/Glimt norvégien, Flamengo au Brésil et le Paris Saint-Germain.

Dans la catégorie du meilleur entraîneur du monde des équipes féminines, les noms suivants sont en lice : Jonatan Giráldez « Lyon », Andrée Jeglertz « Manchester City », Nils Nielsen « sélection du Japon », Pere Romeu « Barcelone », Elena Sadiku « Celtic/BK Häcken ».

Les Espagnols ont dominé les nominations dans la catégorie du meilleur entraîneur du monde des équipes masculines, avec le quintette Mikel Arteta « Arsenal », Luis de la Fuente « sélection d'Espagne », Unai Emery « Aston Villa », Luis Enrique « Paris Saint-Germain », ainsi que le Belge Vincent Kompany « Bayern Munich ».

De grands noms ont en revanche été absents, à l'image de l'Allemand Hansi Flick, de l'Espagnol Pep Guardiola et des Argentins Diego Simeone et Lionel Scaloni.



La liste des candidates au trophée de la meilleure gardienne de but du monde 2026 comprenait l'Allemande Ann-Katrin Berger, l'Espagnole Cata Coll, l'Anglaise Hannah Hampton, la Brésilienne Lorena et la Japonaise Ayaka Yamashita.

La liste du trophée du meilleur gardien de but du monde (trophée Lev Yachine) comprenait l'Espagnol Joan García, le Marocain Yassine Bounou, le Belge Thibaut Courtois, l'Argentin Emiliano Martínez, le Suisse Gregor Kobel, le Sénégalais Édouard Mendy, l'Espagnol David Raya et son compatriote Unai Simón, Vozinha, le gardien du Cap-Vert, et le Russe Safonov.

Les deux stars arabes, le Marocain Ayoub Bouaddi et l'Algérien Ibrahim Maza, sont en concurrence avec 8 noms de renom pour le trophée Kopa du meilleur jeune joueur du monde.

La liste comprenait également, outre Bouaddi et Maza, le Bosnien Kerim Alajbegović, l'Espagnol Pau Cubarsí, l'Ivoirien Yan Diomandé, l'Allemand Lennart Karl, le Français Elye Junior Kroupi, l'Espagnol Lamine Yamal, le Suisse Johan Manzambi et le Français Warren Zaïre-Emery.



Dans une surprise retentissante, la liste des 30 stars candidates au Ballon d'Or de la meilleure joueuse du monde a été dévoilée, sans le nom de l'Espagnole Aitana Bonmatí, qui a remporté le trophée lors des 3 dernières années.

La liste des 30 joueuses est la suivante : Selma Bacha, Barbra Banda, Klara Bühl, Esmee Brugts, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kerstin Casparij, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir et Tessa Wullaert.





Le moment est désormais venu d'annoncer la liste la plus importante, celle qui sera en lice pour le Ballon d'Or du meilleur joueur du monde.

Le compte du trophée a annoncé les noms séparément, et nous vous les livrons successivement :

Liste des candidats :

Jude Bellingham, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, le tenant du titre Ousmane Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Michael Olise, Willian Pacho, João Neves, Julián Quiñónez, Rodri, Nuno Mendes, Vinícius Júnior, Declan Rice, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Dayot Upamecano, William Saliba et Vitinha.

La liste a connu l'absence de noms de poids, en tête desquels le Brésilien Raphinha et le Portugais Cristiano Ronaldo, ainsi que les Espagnols Pedri et Dani Olmo.



Le Ballon d'Or est décerné chaque année au meilleur joueur du monde, sur la base du vote d'un panel de journalistes sportifs représentant différents pays du monde. Le lauréat est choisi selon plusieurs critères, dont les principaux sont la performance individuelle et collective, l'esprit sportif et la régularité du niveau tout au long de la saison.

La cérémonie de remise des trophées du Ballon d'Or devrait se tenir le 26 octobre 2026 dans la capitale anglaise, Londres, pour la première fois de l'histoire du trophée. Elle sera l'occasion d'annoncer le lauréat du Ballon d'Or, ainsi que de dévoiler les vainqueurs des autres récompenses individuelles, comme le trophée « Yachine » du meilleur gardien de but et le trophée « Kopa » du meilleur jeune joueur, en plus du trophée du meilleur entraîneur, du meilleur club et de plusieurs autres récompenses.

Le Ballon d'Or suscite chaque année un immense intérêt mondial, en tant que référence la plus notable pour sacrer le meilleur joueur du monde, au milieu d'un suivi populaire et médiatique très large, notamment avec l'intensification de la concurrence entre les plus grandes stars du football pour décrocher la récompense la plus précieuse sur le plan individuel.

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