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L'Argentine a subi une défaite décevante face à l'Uruguay, lors de son premier match de l'ère post-Lionel Messi, et au lendemain de la prolongation du contrat du sélectionneur Lionel Scaloni jusqu'en 2030. La chute s'est produite sur la pelouse de La Bombonera, lors d'un affrontement privé de suspense et du niveau technique attendu, à l'exception du sursaut mené par Prestianni dans les dernières minutes.

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Selon le quotidien espagnol « As », l'Uruguay a réitéré sa supériorité sur la pelouse de Boca Juniors, comme il l'avait fait en 2023, en profitant des coups de pied arrêtés qui ont joué un rôle décisif dans le dénouement de la rencontre, devant une affluence limitée dans les tribunes.

L'Uruguay, sous la houlette de Forlán, qui se rapproche d'une installation durable sur le banc de la sélection, a entamé le match avec une volonté manifeste de monopoliser le ballon et d'imposer sa mainmise sur le cours du jeu.

Mais les tentatives de l'Uruguay ont rapidement perdu de leur impact en raison du manque de créativité et de l'absence de joueurs capables d'assumer leurs responsabilités et de créer le danger offensif.

En face, l'Argentine n'a pas eu besoin de multiplier les tentatives pour menacer les buts de son adversaire, et Julián Álvarez a failli saisir l'une des occasions d'une frappe à ras de terre que Fernarín a détournée avec brio.

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Enzo Fernández et Medina ont également tenté de marquer sur deux frappes de l'extérieur de la surface, mais le gardien a fait preuve d'une grande solidité pour parer les tentatives argentines.

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Dans cette ère marquée par l'absence de Messi, il est devenu indispensable que le collectif assume une plus grande part de responsabilité, mais les éclairs individuels exceptionnels restent eux aussi capables de faire basculer des matches aussi équilibrés que celui-ci.

Ni Paz, ni Almada, ni les autres joueurs ne sont parvenus à surprendre la défense bien organisée qui leur faisait face, de sorte que l'Argentine est restée incapable de trouver des solutions offensives.

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L'Uruguay a quitté la première période sans avoir cadré la moindre frappe, mais il est parvenu à ouvrir le score sans modifier cette statistique.

Le but est venu d'un coup de pied arrêté : après que Lisandro a dégagé le ballon, celui-ci a heurté le visage de Balerdi et a fini au fond des filets, offrant l'avantage à l'Uruguay.

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Et bien que l'Uruguay n'eût pas tiré profit des coups de pied arrêtés en première période, il a réussi à doubler la mise sur un corner, en profitant de nouveau de la chance.

Araújo a tenté de dévier le ballon d'une tête au premier poteau, mais il l'a touché sur une zone située entre l'arrière de la tête et la nuque, ce qui a modifié sa trajectoire de manière inattendue et l'a logé au fond des filets, hors de portée de tout joueur de l'équipe locale.

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La physionomie du match a ensuite changé, avec l'entrée de Prestianni et la montée en rythme des offensives argentines dans le camp adverse, l'ailier s'étant chargé de mener son équipe dès la première minute de son entrée en jeu.

Prestianni s'est imposé dans le cours du jeu et a continué de créer des occasions sans relâche, jusqu'à parvenir à relancer le suspense de la rencontre à la 72e minute.

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Cela s'est produit après qu'il a mené une attaque par le côté gauche et adressé une passe à Julián Álvarez, qui a conclu l'action avec brio de l'intérieur du pied, réduisant l'écart et redonnant espoir à l'Argentine.

Mais l'élan de l'Argentine s'est estompé dans les dernières minutes, après une baisse de son rythme offensif, tandis que l'Uruguay est parvenu à presser avec force et à retrouver sa hargne grâce aux remplaçants entrés en seconde période.

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Fernarín n'a plus été véritablement mis à l'épreuve dans les dernières minutes, de sorte que l'Uruguay est reparti avec une victoire importante qui conforte son retour sur le droit chemin.