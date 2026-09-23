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Muhammad Sharaf Eldeen
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L'absence d'une star du Barça pousse Xavi à faire appel à un joueur du Real Madrid

X. Hernandez
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L'entraîneur espagnol a tranché

Virgil van Dijk continuera de porter le brassard de capitaine de l'équipe des Pays-Bas, sous la houlette de l'entraîneur espagnol Xavi Hernández, qui a tranché sur l'identité du capitaine néerlandais et a également désigné trois capitaines de réserve, selon le site néerlandais « voetbalprimeur ».

Xavi a annoncé que Denzel Dumfries, Nathan Aké et Cody Gakpo sont pour l'heure les capitaines de réserve, avec la possibilité d'endosser le brassard en l'absence de van Dijk.

Ce choix n'est toutefois pas définitivement arrêté, le staff technique de la sélection ayant l'intention de réexaminer la question lors de la prochaine trêve internationale de novembre, afin de déterminer les joueurs les plus aptes à rejoindre le groupe des capitaines.

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Xavi a déclaré en souriant devant les caméras : « Virgil n'est pas le seul à être important. Denzel, Cody, Nathan, les joueurs les plus expérimentés doivent aider les jeunes joueurs et la nouvelle génération. »

Il a ajouté : « Naturellement, ils doivent être importants au sein de l'effectif. Et comme Frenkie de Jong (joueur du Barça) n'est pas là, ce seront Denzel (Real Madrid), Cody (Liverpool) et Nathan (Fenerbahçe) les capitaines de réserve. »

Le défenseur de Liverpool, van Dijk, était le capitaine titulaire de l'équipe des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026, lui qui porte le brassard de capitaine depuis 2018, année où il l'avait arboré pour la première fois lors d'un match amical face à l'Angleterre.

Les Pays-Bas accueillent demain jeudi leur voisine l'Allemagne au stade Johan Cruyff à Amsterdam, dans le cadre de la première journée des matches du groupe deux, au sein de la première voie de la Ligue des nations de l'UEFA.

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