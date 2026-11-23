Comment regarder Kyoto Sanga FC - Pohang Steelers avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 05:00

Kyoto Sanga reçoit Pohang Steelers en Ligue des champions Élite de l’AFC. Cette rencontre offre à deux équipes aux dynamiques très différentes l’occasion de faire avancer leur parcours continental. Le lieu officiel du match n’a pas encore été confirmé.

Kyoto aborde cette rencontre en bonne forme sur la scène nationale sous la direction de Ranko Popovic. Le club a battu Urawa Red Diamonds 2-1 en J. League le 21 novembre, signant sa quatrième victoire en cinq matches, toutes compétitions confondues.

Cette série comprend une victoire 2-0 sur le terrain de Nagoya Grampus et un succès 2-0 contre Shimizu S-Pulse. En Ligue des champions Élite, Kyoto a enchaîné une victoire 5-2 face à Newcastle Jets et un match nul et vierge contre Cong An Ha Noi.

Pohang Steelers, entraîné par Sung-Jae Kim, reste sur une série frustrante. Le club a fait match nul lors de ses quatre dernières rencontres, la plus récente s’étant terminée sur le score de 1-1 face au FC Anyang en K-League 1.

Le plus marquant de ces nuls a été le spectaculaire 3-3 contre Gamba Osaka dans cette compétition. Avant cette série, Pohang avait perdu 3-0 face à Kashima Antlers en Ligue des champions Élite.

Kyoto semble actuellement l’équipe la plus stable, tandis que Pohang cherchera à transformer ses résultats accrochés en victoire. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la chaîne TV et la diffusion en direct de Kyoto Sanga - Pohang Steelers ne sont pas disponibles pour le moment. Les détails de la diffusion seront ajoutés dès leur confirmation.

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