Kylian Mbappé toujours au repos forcé

Kylian Mbappé n’a pas encore repris l’entrainement avec son équipe du PSG. Sa présence face à City mardi reste incertaine.

48 heures avant le match retour contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG n’a toujours pas enregistré le retour de Kylian Mbappé à l’entrainement. L’international français est à l’arrêt depuis qu’il a contracté une blessure au mollet en milieu de semaine .

L’absence de Mbappé au Camp des Loges pourrait aussi s’expliquer par une mesure de précaution. Il se peut que Mauricio Pochettino n’ait voulu prendre aucun risque avec son attaquant vedette. L'hypothèse d'une ruse de la part du staff parisien pour brouiller les pistes n'est pas à exclure non plus.

Mbappé fera le voyage à Manchester

Mbappé fait d’ailleurs partie des joueurs convoqués pour le voyage en Angleterre, selon une information de L'Equipe. Il se présentera donc à l’aéroport lundi matin. Reste maintenant à savoir s’il sera opérationnel lors de la dernière séance précédant le match. Cela donnera une indication claire concernant sa présence ou pas à l’Etihad Stadium.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, sans son champion du monde, le PSG a pris le dessus sur le RC Lens samedi (2-1) . Mbappé avait fait le déplacement jusqu’au Parc pour soutenir ses coéquipiers.

La seule absence notable déjà certaine pour le choc de mardi est celle d’Idrissa Gueye, suspendu. Tout comme Juan Bernat, toujours en phase de reprise, le Sénégalais ne figure donc pas dans le groupe appelé à traverser la Manche.

A Manchester, Paris aura un but à remonter après sa défaite (1-2) au Parc mercredi dernier. Une tâche compliquée et qui le sera à plus forte raison en cas de forfait de Mbappé.