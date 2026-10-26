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Ancien joueur et entraîneur du Real Madrid, Jorge Valdano a couvert Kylian Mbappé d’éloges après son doublé décisif lors du Clasico. L’Argentin a salué l’immense influence de l’attaquant français, le qualifiant de leader incontestable du club après qu’il a fait tomber Barcelone au Spotify Camp Nou.

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Mbappe brille lors d’une victoire cruciale dans le Clasico

Mbappe a reçu les éloges de la légende madrilène Valdano après sa performance décisive face au Barça. La superstar française a fait la différence en permettant à son équipe de décrocher une précieuse victoire 2-1 contre son grand rival au Spotify Camp Nou.

Mbappe a inscrit un doublé lors de ce Clasico très attendu. Sa prestation dominante et décisive a immédiatement retenu l’attention de Valdano, qui a souligné l’influence indéniable de l’attaquant sur ses coéquipiers.

Valdano souligne ses qualités naturelles de leader

S’exprimant sur Movistar Plus Deportes, dans l’émission « La Casa del Futbol », Valdano a expliqué pourquoi le prolifique attaquant occupe déjà une place centrale dans le vestiaire. Il a rappelé que le leadership pouvait prendre différentes formes.

« Il y a des leaders techniques, des leaders émotionnels, des leaders sociaux... chacun a sa manière de diriger », a expliqué Valdano. « Un joueur qui marque au rythme d’un but par match, comment pourrait-il ne pas être un leader ? »

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L’intelligence distingue l’attaquant français

Valdano, qui a également porté les couleurs du club dans les années 1980, a détaillé les qualités qui rendent le joueur de 27 ans si influent. Il a insisté sur le rôle majeur de l’intelligence pour gagner le respect d’un groupe.

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« Diriger, c’est avoir de l’influence, et celui qui marque des buts a plus d’influence que quiconque, non ? », a ajouté l’Argentin. « Mbappe est une personne très, très intelligente et il dirige même s’il ne le veut pas, parce que tout ce qui lui vient à l’esprit ne manque pas d’attirer l’attention de ses coéquipiers. »

Cette capacité innée à capter l’attention se retrouve sur le terrain : le Français affiche déjà un total impressionnant de 14 buts et trois passes décisives en seulement 13 apparitions cette saison.

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Madrid se tourne vers son prochain défi

Mbappe voudra conserver cette forme exceptionnelle devant le but au fil de la saison. L’international français tentera d’étoffer son total de buts lorsque le Real Madrid affrontera le Racing Santander ce week-end en Liga.