Kylian Mbappé : « Si vous voulez faire partie de l’histoire du football, vous devez un jour jouer pour le Real Madrid »

Kylian Mbappé est revenu sur ses deux premières années sous les couleurs du Real Madrid dans un long entretien accordé à Diario AS. Le Français affirme notamment avoir trouvé « plus de sérénité » dans la capitale espagnole et avoir « voulu découvrir une autre culture ».

Mbappé est arrivé libre à l’été 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, où il avait refusé de prolonger son contrat arrivant à expiration, au grand dam notamment du propriétaire Nasser Al-Khelaïfi.

Sous le maillot espagnol, son bilan s’élève pour l’instant à 94 buts et 14 passes décisives en 110 matches. Cette saison aussi, il a parfaitement démarré avec huit buts et deux passes décisives en seulement sept rencontres.

Mbappé, qui était déjà un grand fan du Real Madrid et de l’ancienne star Cristiano Ronaldo lorsqu’il était plus jeune, explique que le club d’élite lui procure « toujours le même sentiment que le petit garçon qui rêvait d’y jouer ».

« Je m’attendais à jouer dans le meilleur club du monde et à recevoir un accueil chaleureux de la part des supporters du Real Madrid dans le monde entier. Quand je suis arrivé ici, j’avais déjà un certain statut, mais quand on devient joueur du Real Madrid, on atteint un autre niveau, un niveau supérieur », raconte Mbappé.

« Je crois que si l’on veut faire partie de l’histoire du football, il faut jouer pour le Real Madrid », poursuit l’attaquant, qui dit y avoir « trouvé plus de sérénité ». « Je voulais découvrir une nouvelle culture et m’adapter rapidement à la culture espagnole. Bien sûr, je dois encore un peu m’y habituer, mais je pense que cela va mieux chaque jour. »

« Je n’ai jamais eu ici le moindre moment où je me suis senti malheureux. Seulement au début, quand je n’avais pas encore mon propre logement. Quand on n’a pas son propre chez-soi, on se sent étrange. On a toujours envie de rentrer à la maison, d’être avec sa famille. Dès que j’ai eu mon propre endroit, j’ai toujours été heureux à Madrid et en Espagne. »

Mbappé affirme aussi que le club, la ville et le pays sont à la hauteur de ses attentes. « Oui, à cent pour cent. Pas un seul pour cent de moins que ce que j’attendais. Jouer chaque semaine au Bernabéu est un privilège. Recevoir autant de soutien des supporters. En Espagne, j’ai trouvé quelque chose à quoi je ne m’attendais pas. Je reçois du soutien de toute l’Espagne. Je m’y sens vraiment bien. »

« C’était la première fois que je quittais mon pays et c’était un moment important dans ma vie. Je suis très heureux d’avoir pris cette décision. Jouer au Bernabéu est toujours excitant en raison de son statut légendaire et de son histoire. Chaque match est une nouvelle opportunité », conclut Mbappé, déjà tourné vers dimanche. Le derby toujours bouillant au Metropolitano face à l’Atlético de Madrid est alors au programme.



