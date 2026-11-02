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Un jeune supporter du Racing Santander a eu droit à une surprise inoubliable après avoir été accidentellement touché par un tir d’Aurelien Tchouameni. Kylian Mbappe et le milieu français ont offert un maillot dédicacé au garçon de quatre ans et lui ont fait une excellente blague, lui permettant de quitter El Sardinero avec le sourire.

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Une petite frayeur à El Sardinero

Un jeune supporter du Racing âgé de quatre ans a vécu une grosse frayeur lors du match de Liga de son équipe contre le Real Madrid, avant de recevoir une belle surprise après la rencontre. Le petit Maximo a été touché par un tir non cadré de Tchouameni en seconde période.

L’incident s’est produit peu après la pause, alors que l’équipe de Jose Mourinho menait déjà largement 3-0 face à son hôte. Tchouameni a décoché une puissante frappe du pied droit de très loin à l’extérieur de la surface de réparation, qui est passée nettement au-dessus de la transversale.

Malheureusement pour le jeune spectateur, le ballon a filé directement dans les tribunes et l’a heurté. Sous le choc, l’enfant de quatre ans a fondu en larmes auprès de sa famille inquiète.

Mbappé se moque de son coéquipier madrilène

Mais les larmes ont vite laissé place à la joie après le coup de sifflet final : Maximo et son père ont été invités dans les locaux du stade. Tchouameni s’est personnellement excusé pour son tir non cadré et a offert au jeune supporter un maillot dédicacé du Real Madrid.

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Le moment fort de la soirée est survenu peu après, lorsque Mbappé est passé devant eux dans le couloir. Après avoir entendu le garçon l’appeler, l’attaquant français s’est immédiatement arrêté pour le saluer et prendre de ses nouvelles.

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Mbappé a ensuite choisi de détendre l’atmosphère en plaisantant sur les qualités de tireur de son compatriote. « C’est la faute de Tchouameni, hein ? Tchouameni ne sait pas tirer ! Ça va ? », a plaisanté Mbappé, avant de taper dans la main du garçon ravi et de poser avec lui pour une photo.

Une famille partagée entre deux clubs

Le père de Maximo a révélé que sa famille était très attachée aux deux clubs, ce qui a rendu cette rencontre d’après-match encore plus spéciale. Au micro de Real Madrid TV, il a exprimé son immense gratitude pour la belle attention des joueurs.

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« Maximo va très bien, ce n’était qu’une frayeur, n’est-ce pas ? C’est un geste dont on ne peut qu’être reconnaissant. Rien que de nous faire venir ici, c’est une belle attention », a expliqué son père. « Nous avons un peu le cœur partagé. Nous sommes supporters du Real Madrid à fond, mais quand il s’agit de notre terre natale... elle passe avant tout. »

Il a également évoqué une coïncidence remarquable liant son fils au géant espagnol. « Mais nous gardons toujours au fond de nous cette envie de voir le Real Madrid gagner aussi », a-t-il ajouté. « Le Real Madrid compte beaucoup pour nous. D’ailleurs, Maximo est né le jour où nous avons remporté notre 14e Ligue des champions. »

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Cap sur la compétition européenne

L’équipe de Mourinho va désormais se tourner vers la Ligue des champions, où elle doit affronter l’AEK mercredi. Le Real Madrid se déplacera ensuite à Valence pour son prochain match de Liga.