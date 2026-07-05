Samedi, après la victoire de l’équipe de France, Kylian Mbappé et Rayan Cherki ont vivement critiqué leur adversaire, le Paraguay. Les Sud-Américains ont multiplié les interventions rugueuses sans pour autant écoper d’un seul carton jaune, avant de s’incliner 1-0 et de quitter la compétition.

Pratiquement aucun joueur paraguayen n’a échappé à cette tendance, sous les yeux de l’entraîneur Gustavo Alfaro. Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez et l’ancien Getaféen Omar Alderete, entre autres, se sont particulièrement illustrés négativement.

Les Bleus ont globalement gardé leur sang-froid, même s’ils ont récolté trois cartons jaunes, contre zéro pour leurs adversaires, malgré les coups de coude, les provocations répétées, les simulations et une semelle sur le tibia de Mbappé.

« On a montré au Paraguay que s’ils veulent jouer sale, on en est capables aussi », déclare Mbappé. « S’ils nous disent de dégager, on leur répondra la même chose. Le Paraguay n’est pas venu ici pour jouer au football, mais on a montré comment il fallait s’y prendre. »

« Si on doit retrousser nos manches, on le fait. Ils pensaient qu’on allait jouer en smoking, mais on sait aussi jouer un football déloyal. On a montré qu’on n’était pas seulement une équipe capable de pratiquer un football offensif », a ajouté Mbappé.

Son coéquipier Rayan Cherki, entré en jeu en deuxième période, n’en croyait pas ses yeux : « Je ne comprends pas comment le Paraguay peut commettre trente fautes sans recevoir le moindre carton jaune. »

« Aujourd’hui, on montre à ceux qui veulent nous déclarer la guerre qu’on est prêts », a lancé Cherki. Après le match, les Français ont savouré leur victoire sous les yeux des Paraguayens, déclenchant une brève altercation rapidement calmée.