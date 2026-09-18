Le géant suisse de l’équipement sportif On a officiellement lancé son entrée très attendue dans le football, en s’attachant la superstar du Real Madrid Kylian Mbappé comme visage de la marque aux côtés de la légende de la Premier League Thierry Henry, qui endosse le rôle clé de directeur du football.

La marque basée à Zurich, célèbre pour son ascension fulgurante dans la technologie de course à pied grâce à ses semelles CloudTec emblématiques et à ses tiges LightSpray pulvérisées, cherche à bousculer le marché traditionnel des chaussures de football en associant l’ingénierie suisse de haute performance à la culture contemporaine des terrains.

Champion du monde, Mbappé occupe une place centrale dans ce partenariat, à la fois comme principal ambassadeur mondial et comme collaborateur actif des équipes de conception produit de On.

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Mbappé a souligné que l’opportunité de construire quelque chose d’entièrement nouveau et d’aider à façonner le football de demain était ce qui l’avait attiré vers la marque : « Je veux apporter mon expérience et ma vision à ce que nous créons, repousser les limites du possible grâce à l’innovation, et toujours rester fidèle à la joie du football. Nous avons un rêve commun, et ce n’est que le début. »

Le fondateur et co-PDG David Allemann a fait écho à cette ambition, déclarant que le football n’a pas besoin d’une autre marque de sport faisant davantage la même chose, mais plutôt de nouvelles idées et d’une remise en question inédite de ce qui est possible sur le terrain, sur le bitume et sur les podiums.

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En coulisses, l’icône d’Arsenal et de la France Thierry Henry posait discrètement les bases de la division football de On depuis la fin de l’année 2025. Dans ses nouvelles fonctions exécutives, Henry supervisera directement la stratégie liée aux joueurs, les relations avec les athlètes et l’orientation des produits.

Revenant sur son travail avec la marque au cours de l’année écoulée, Henry a salué la curiosité incessante de l’équipe et son attention aux détails, en mettant l’accent sur une approche centrée sur le joueur : « Nous voulons écouter les joueurs, comprendre ce dont ils ont besoin et créer quelque chose qui puisse réellement apporter au jeu. Je suis fier de participer à façonner la suite. »

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Au cœur de cette nouvelle division se trouve l’adaptation de la technologie LightSpray de On au football de haut niveau. Ce procédé de fabrication robotisé propriétaire pulvérise un filament continu pour créer une tige exceptionnellement légère et sans couture, conçue pour épouser le pied comme une seconde peau.

L’internationale suisse et star du FC Barcelone Sydney Schertenleib a également rejoint l’effectif afin d’aider à lancer et tester des produits spécifiquement conçus pour le football féminin.

Pour marquer cette annonce, le photographe de renommée mondiale Juergen Teller a immortalisé Mbappé, Henry et Schertenleib dans les On Labs de Zurich, plaçant ce nouveau casting ambitieux au carrefour du sport, de l’innovation et du design.















