Kylian Mbappé réclamé à Bernabeu avant la présentation d'Eden Hazard

Une partie des socios merengue a exigé le recrutement de Kylian Mbappé à leur direction ce jeudi.

Eden Hazard a été présenté en grandes pompes à Santiago Bernabeu ce jeudi. Après avoir paraphé son contrat, et juste avant de prendre la direction de la salle de presse, le Belge a pu découvrir son nouveau chez lui et faire connaissance avec les fans locaux.

Ces derniers n'avaient d'yeux que pour lui lorsqu'il est sorti sur la pelouse effectuer quelques jongles et amuser la galerie. Mais, avant qu'il ne pénètre le pré, les chants n'étaient pas uniquement à sa gloire. Une partie des supporters ont scandé le nom de Kylian Mbappé, la star du PSG.

"Nous voulons Mbappé", a-t-on pu entendre à plusieurs reprises dans un endroit du stade. Un message à l'endroit de Florentino Perez mais qui n'a pas été repris par le reste de la foule. "Les fans ont commencé à s'ennuyer à cause du retard pour le coup d'envoi de la présentation. Ça n'a pas duré longtemps et ça a vite été couvert par les autres chants", nous rapporte Alberto Pinero, le correspondant du club de Goal.

Hazard : "Je veux jouer avec les meilleurs, mais c'est pas moi qui décide"

Mbappé est actuellement lié au PSG. Toutefois, et comme c'était déjà le cas il y a deux ans, son nom est régulièrement associé au club de la capitale espagnole en vue d'un transfert. On prête aussi au président madrilène l'intention de boucler son mercato estival en arrachant le natif de Bondy aux champions de .

On ne sait pas si Hazard a entendu le nom de Mbappé alors qu'il se trouvait dans le couloir de Bernabeu. Durant le point-presse, ça a été le cas à coup sûr en revanche puisqu'un journaliste espagnol lui a demandé si le recrutement éventuel de l'international français et d'autres stars lui ferait plaisir. Sa réponse a été très diplomatique : " Je ne suis pas ici pour parler de transferts. Je suis venu ici pour jouer avec les meilleurs. Il est vrai que certains de ceux que vous avez mentionnés sont parmi les meilleurs, mais je ne suis pas celui qui décide ou qui valide les signatures. On verra ce qui se passera".