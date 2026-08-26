Kylian Mbappé offre au Real Madrid sa première victoire à domicile de la saison grâce à un triplé

Le Real Madrid a lui aussi remporté son deuxième match de Liga de la saison. À domicile, au Santiago Bernabéu, l’équipe de José Mourinho s’est imposée 4-1 face à la Real Sociedad, notamment grâce à un triplé de Kylian Mbappé.

De nombreux clubs ont déjà disputé leur premier match de Liga de la nouvelle saison lors du week-end des 15 et 16 août. Le Real Madrid et le FC Barcelone, entre autres, avaient toutefois été autorisés à reporter cette rencontre à cette semaine, afin que les joueurs ayant participé à la Coupe du monde puissent bénéficier d’un peu de repos supplémentaire.

Comme le week-end dernier, lorsque le Real Madrid s’était imposé sur le fil 1-2 sur la pelouse de l’Espanyol, Denzel Dumfries était titulaire mercredi soir. C’était également le cas d’autres grands noms comme Mbappé, Jude Bellingham et Vinícius Júnior.

Après que les champions du monde Marc Cucurella (Real Madrid) et Mikel Oyarzabal (Sociedad) ont présenté au Santiago Bernabéu la Coupe du monde remportée cet été, une première période avec des occasions pour les deux équipes a commencé.

Ainsi, les deux gardiens ont empêché des buts de Mbappé, Vinícius et Oyarzabal. Et dix minutes avant la pause, une frappe puissante de Sergio Gómez est passée tout près du cadre. Les deux équipes semblaient donc se diriger vers les vestiaires sur un score vierge, mais dans les cinq dernières minutes, tout s’est soudain accéléré avec deux buts.

D’abord, Mbappé a inscrit le 1-0 en prenant son vis-à-vis direct à contre-pied après une bonne passe de Federico Valverde, avant d’expédier le ballon au fond des filets. Quelques minutes plus tard, Luka Susic a placé dans le petit filet opposé un ballon arrivé avec un peu de réussite dans ses pieds : 1-1.

Après avoir manqué une énorme occasion de faire le 2-1 en seconde période, Mbappé a finalement trouvé la faille après une combinaison avec Bellingham. Le Real Madrid a ensuite creusé l’écart. Vinícius a poussé le ballon au fond pour le 3-1 après un bon travail de Bellingham et Mbappé a lobé le gardien pour le 4-1 : triplé bouclé. Le 5-1 de Brahim Díaz a encore été refusé pour hors-jeu.