Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire du PSG ? La réponse étonnante de Rio Mavuba

Ancien joueur de l'équipe de France, Rio Mavuba s'est exprimé sur le record de buts de Kylian Mbappé avec le PSG.

Samedi soir, le PSG a battu le FC Nantes 4 buts à 2 au Parc des princes. Auteur du quatrième but de son équipe, Kylian Mbappé est devenu à cette occasion le seul meilleur buteur de l'histoire du club parisien.

Mbappé dépasse Cavani

L'attaquant français compte en effet 201 réalisations pour le PSG contre 200 pour Edinson Cavani, son ancien coéquipier.

En atteignant ce total de buts, Kylian Mbappé entre encore un peu plus dans l'histoire du PSG. Mais en est-il devenu le meilleur joueur ?

Interrogé à ce sujet, ce dimanche 5 mars 2023, sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba, ancien joueur de l'équipe de France, ne le pense pas : « Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire d PSG ? Pas pour le moment. C'est encore le prince. S'il veut devenir le meilleur, il faut qu'il gagne la Ligue des champions afin d'être largement au-dessus des autres. »

Pour Mavuba, Rai et Ginola sont encore au-dessus de Mbappé

Si Kylian Mbappé n'est pas le meilleur joueur de l'histoire du PSG, qui mérite ce titre pour Rio Mavuba ? L'ancien joueur de Bordeaux et du LOSC hésite mais livre quelques noms : « Je pense à des Rai, à des Ginola, il y a en plusieurs. Si Mappé veut être au-dessus, il faut qu'il gagne la Ligue des champions. »

Une Ligue des champions que le PSG n'a jamais encore gagné et qui est mal embarquée cette saison : le club parisien a été battu au Parc des princes lors des huitièmes de finale par le Bayern Munich. Le match retour se jouera le mercredi 8 mars à l'Allianz Arena.

Et Rio Mavuba pense que le PSG va se qualifier : « Il y aura un 202e but (pour Mbappé). Je pense qu'il va y avoir des buts, donc je dis 2-1 pour le PSG et une victoire aux tirs au but. »