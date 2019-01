Kylian Mbappé et Paul Pogba adressent un message aux proches de l'adolescent de 14 ans décédé d'un arrêt cardiaque

Diego Vitarela a été victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match de son club, le FC Lescar (Pyrénées-Atlantiques) le 20 janvier. Une terrible tragédie ayant engendré de nombreuses réactions dans le monde du football, parmi lesquelles celles de Kylian Mbappé et de Paul Pogba, qui ont tous les deux posté un petit message sur leurs réseaux sociaux.

Le jeune adolescent, qui était âgé de 14 ans, était un admirateur de l'attaquant champion du monde.

I am sure you’re now playing football in Heaven little buddy 🙏🏾 our prayers that God will confort your family#diegovitarela