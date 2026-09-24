« Les votants ne sont pas naïfs. Ils disposent à la fois de l’expérience et du discernement nécessaires pour juger et évaluer un joueur, sans avoir besoin d’entendre dix ou quinze fois qu’il est le meilleur », a déclaré Pascal Ferré au journal français Le Parisien.

L’ancien patron du Ballon d’Or faisait ainsi allusion à Mbappé (Real Madrid) et à Lamine Yamal (FC Barcelone), sans les nommer. Ces deux superstars s’étaient à plusieurs reprises mises en avant ces dernières semaines avec une autosatisfaction discutable. Une erreur, selon Ferré : « Quand je dis qu’on peut perdre le Ballon d’Or sur le plan de la communication, j’entends par là qu’un joueur se retrouve sous les projecteurs de manière désagréable et donne aux votants l’impression qu’on les pousse vers une décision. Ce type d’agitation, que certaines personnes mettent en scène, peut finir par irriter les votants. Car à ce stade, la manipulation devient assez évidente. »

Outre son activité dans l’organisation de la cérémonie, Ferré a autrefois aussi été rédacteur en chef de France Football, le magazine français de football qui décerne le Ballon d’Or. Depuis 2024, le prix du meilleur footballeur de la planète est coorganisé par l’UEFA. Certains journalistes sportifs sélectionnés ont le droit de vote, à raison d’un par pays dans le top 100 du classement mondial de la FIFA chez les hommes. Au moment du vote, les journalistes sélectionnés sont strictement invités à pondérer les performances des joueurs sur la saison écoulée selon les trois critères suivants : performance individuelle, succès collectifs et fair-play.

Ballon d’Or : qu’a dit Harry Kane ?

Beaucoup plus réservé que Mbappé et Lamine Yamal, le cofavori Harry Kane se présente notamment, lui qui, avec un total de 73 buts officiels pour le Bayern Munich et la sélection anglaise, venait tout juste d’être récompensé par le Soulier d’or en tant que meilleur buteur de la saison écoulée.

Mais pour Lamine Yamal, les buts ne doivent pas être surestimés. « Le meilleur joueur du monde, c’est celui qu’on regarde en tant que commentateur pendant un match et avec lequel on prend du plaisir : on le voit et on se dit : “Voilà un joueur qui se distingue clairement de tous les autres” », a déclaré le champion du monde et d’Europe espagnol, visiblement en direction de Kane. Ce n’est que lorsque la récompense reviendra au meilleur footballeur, « et non à celui qui marque le plus de buts ou qui a remporté le plus de titres », que le Ballon d’Or retrouvera sa « vraie valeur ».

Selon lui, il méritait aussi davantage le trophée que Mbappé, qui, malgré une saison sans titre avec le Real Madrid et la France, se voit lui-même dans le rôle de favori. « Ils ne tireront pas une équipe de l’enveloppe comme vainqueur, mais un joueur », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « La capacité à briller individuellement et à créer des moments spectaculaires, c’est ce que les gens remarquent particulièrement dans une récompense comme celle-ci. »

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Ballon d’Or : quels joueurs font partie des favoris ?

Le joueur de 27 ans a inscrit 42 buts en 44 matches officiels avec les Merengue et est devenu, lors de la Coupe du monde, le seul meilleur buteur de l’histoire du Mondial avec dix réalisations dans le tournoi (22 buts). Lamine Yamal, lui, a signé 42 contributions décisives (24 buts, 18 passes décisives) en 45 apparitions. Avec le Barça, il a en outre remporté le titre en Liga.

Outre Kane, Lamine Yamal et Mbappé, le tenant du titre Ousmane Dembélé, du vainqueur de la Ligue des champions, le PSG, ainsi que Rodri, font aussi partie des favoris. Ce dernier avait déjà été récompensé comme meilleur joueur de la Coupe du monde, avant de quitter Manchester City pour le FC Barcelone.