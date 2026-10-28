Partager Suivez GOAL sur Google

Kylian Mbappe a présenté des excuses officielles après qu’une plaisanterie controversée sur l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong a provoqué de vives réactions diplomatiques et commerciales. À la suite de ses propos malavisés, l’attaquant du Real Madrid a vu de lucratifs contrats de sponsoring résiliés, tandis que la Liga a été totalement privée de diffusion dans la région.

Publicité

Un mème sur les réseaux sociaux provoque une vague de ruptures commerciales

La superstar du Real Madrid Mbappe se retrouve au cœur d’une tempête diplomatique après avoir réagi à un mème viral sur Internet. Dans une vidéo qui circule, l’attaquant se moque d’une image retouchée montrant son visage à la place de celui de Mao Zedong, ancien dirigeant du Parti communiste chinois. Le Français rit de l’image et qualifie le personnage historique de « dictateur chinois ».

L’incident entraîne de lourdes conséquences commerciales. Le diffuseur public China Media Group suspend immédiatement toute retransmission télévisée de la Liga et retire les publicités mettant en scène le capitaine de l’équipe de France. Le groupe invoque une « conduite gravement préjudiciable » pour justifier cette interruption soudaine.

De grandes entreprises chinoises rompent également rapidement leurs liens avec le joueur. Le fabricant de boissons Dongpeng et le géant des produits laitiers Mengniu mettent tous deux fin avec effet immédiat à leurs lucratifs contrats de sponsoring, condamnant un comportement qu’ils jugent offensant pour le sentiment national.

Mbappe et la Liga présentent des excuses officielles

Face à l’aggravation de la crise, Mbappe publie un long message d’excuses dans lequel il reconnaît la gravité de son erreur. « Lors d’une récente interview, j’ai réagi à une image de moi. Mon commentaire était malavisé et je comprends maintenant qu’il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises du monde entier », déclare l’attaquant mardi. « Je présente mes excuses à toutes les personnes que mes propos ont heurtées. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire. Je suis sincèrement désolé. »

Publicité Publicité

Le président de la Liga, Javier Tebas, lui emboîte rapidement le pas, soucieux de protéger les intérêts de diffusion du football espagnol dans la région. « À la Liga, nous regrettons profondément les déclarations de Kylian Mbappe qui ont suscité un malaise et offensé des personnes en Chine », déclare Tebas dans un communiqué. « Nous comprenons le tort causé et, au nom de la Liga, je souhaite présenter nos sincères excuses au peuple chinois. Depuis de nombreuses années, nous avons bâti une relation de respect, de confiance et de coopération avec la Chine, ses autorités, ses institutions sportives, ses diffuseurs audiovisuels et des millions de supporters du football espagnol. »

Related Topics

Tebas prend fermement ses distances avec les propos du joueur et ajoute : « Nous ne pouvons pas laisser un acte individuel ternir cette relation ou porter préjudice aux plus de 20 clubs de nos compétitions professionnelles ainsi qu’aux millions de supporters chinois. Nous prenons les mesures à notre portée et travaillons directement avec nos partenaires et interlocuteurs en Chine pour surmonter cette situation. Notre engagement envers la Chine, son peuple et ses institutions est indéfectible. Une relation construite pendant tant d’années ne peut être abîmée par un seul épisode. »

Un tabou culturel et une tolérance zéro des entreprises

L’ampleur des répercussions s’explique par de fortes sensibilités culturelles en Chine, où se moquer du dirigeant fondateur du pays reste un tabou social strict. Avant cet incident, Mbappe comptait des millions d’abonnés chinois sur les réseaux sociaux et était affectueusement surnommé « Guigui », ce qui se traduit par « Tortue ».

Publicité

Mais cette immense popularité disparaît du jour au lendemain, les partenaires commerciaux s’alignant sur le sentiment exprimé par les autorités. Dans des communiqués fermes, Mengniu et Dongpeng déclarent tous deux appliquer une « politique de tolérance zéro » à l’égard de tout acte ou comportement qui blesse les sentiments du peuple chinois.

La controverse finit par prendre une dimension diplomatique lorsqu’un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s’exprime publiquement sur la situation. Le porte-parole prévient que tout comportement offensant pour le pays « se heurtera naturellement à l’opposition commune de tous les secteurs de la société chinoise ».

Publicité

Réparer une relation internationale fragilisée

Les responsables de la Liga doivent désormais agir dans l’urgence pour rétablir les droits de diffusion sur l’un de leurs marchés internationaux les plus lucratifs. Le président Tebas devra mener des négociations actives avec les médias d’État chinois pour mettre fin à l’interruption actuelle des retransmissions télévisées et éviter que les clubs de l’élite espagnole n’en pâtissent financièrement.

De son côté, Mbappe doit s’attacher à réparer son image écornée dans le monde. Alors qu’il avait auparavant déclaré dans une interview que les mèmes le représentant en dictateur témoignaient d’« un manque de conscience politique et humaine », l’attaquant devra désormais laisser ses performances sur le terrain parler pour lui pendant que le Real Madrid poursuit ses campagnes nationales et européennes.