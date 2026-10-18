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imago-sport-1084741708.jpgPressinphoto
Siep Engelen
Traduit par

Kylian Mbappé et Arda Güler mènent le Real Madrid à la victoire face à Séville grâce à deux buts de classe mondiale

Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
Kylian Mbappé
A. Guler

Le Real Madrid s’est imposé avec autorité face à Séville dimanche soir. Portée notamment par des buts exceptionnels de Kylian Mbappé et d’Arda Güler, l’équipe de José Mourinho l’a emporté 4-1. 

Le Real Madrid dominait les débats et Mbappé comme Yan Diomande ont eu des occasions d’ouvrir le score, mais la précision a manqué dans le dernier geste en début de rencontre. Ce n’était absolument pas le cas sur la frappe de Güler. 

L’international turc a reçu un ballon en retrait de Diomande à l’entrée de la surface et a frappé sans contrôle. D’un geste phénoménal, il a enroulé le ballon vers le coin opposé et l’a vu passer au-dessus du gardien Odysseas Vlachodimos avant de finir au fond des filets : 1-0. 

Quelques minutes plus tard, Mbappé a encore fait mieux. Le Français s’est superbement retourné entre deux adversaires, a accéléré de nouveau et a effacé Vlachodimos d’un geste fulgurant : 2-0. Le Santiago Bernabéu a eu droit à un véritable spectacle. 

Les stars du Real Madrid ont confirmé leur aisance après la pause. Fauché dans la surface, Mbappé s’est chargé lui-même du penalty et a trompé Vlachodimos d’une magnifique panenka : 3-0. 

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Mais Mbappé a semblé manquer de vigilance en fin de match : une perte de balle de l’attaquant a été à l’origine du 3-1. Manu Bueno en a profité pour tromper Thibaut Courtois d’une frappe rasante. 

Le Real Madrid n’a pas tardé à réagir. Diomande a avancé balle au pied avant d’envoyer une frappe surpuissante dans la lucarne gauche pour porter le score à 4-1. Les Madrilènes aborderont donc le Clásico de la semaine prochaine avec confiance, même s’ils recevront d’abord le RB Leipzig en Ligue des champions. 

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