Kylian Mbappé en rajoute une couche sur le niveau du PSG

Dans une interview, Kylian Mbappé s'est de nouveau plaint des manques au sein de l'effectif du PSG cette saison.

Kylian Mbappé monopolise l'actualité du football mondial depuis des heures avec l'annonce faite qu'il ne prolongera pas son contrat au-delà de 2024 avec le Paris Saint-Germain, tout en refusant de partir cet été, ce qui obligerait le club de la capitale à le céder gratuitement l'été prochain. Les rumeurs fusent de toutes parts depuis lundi soir et bien évidemment, la presse espagnole imagine déjà une arrivée du champion du monde 2018 au Real Madrid dès cet été, même si rien n'est encore fait pour l'instant.

"Des carences" dans l'effectif du PSG

Actuellement à Clairefontaine pour préparer les rencontres face à Gibraltar et la Grèce avec l'équipe de France, l'attaquant de 24 ans a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport, le natif de Bondy a glissé un nouveau tacle au PSG et à sa direction. Alors que des promesses lui avaient été faites sur le recrutement lors de sa prolongation en mai 2022, le numéro 7 a de nouveau déploré les manques au sein de l'effectif parisien. "Pour moi, l’objectif est de gagner tous les titres. On savait qu’il y avait des carences qu’on finit toujours par payer tôt ou tard. Il faut apprendre de ses erreurs pour ne pas les reproduire à chaque fois, ce ne sont pas des paroles à tort ou à travers. Individuellement, depuis plusieurs saisons, je me maintiens à des niveaux élevés: je veux continuer à progresser pour rester toujours au top", a-t-il déclaré au quotidien transalpin.

En comparant le PSG à d'autres équipes européennes, Mbappé a également expliqué pourquoi, selon lui, son équipe avait été éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive. "Tout le monde veut gagner la Ligue des champions, mais il faut une exigence de tous les instants, sinon il y a toujours une équipe pour te rappeler que rien n’est écrit d’avance. Peu de gens pensaient que l’Inter irait en finale et finalement ils n’étaient pas loin de la gagner. Il faut bien travailler pour être meilleur que les autres", a ajouté l'international français. Un nouveau tacle qui risque de ne pas être apprécié.