Kylian Mbappé en conflit avec le PSG : "J'étais le premier à le taquiner", avoue Eduardo Camavinga

Face aux journalistes, le milieu de terrain a soigneusement esquiver les questions liées à son capitaine mais a avoué l'avoir chambré.

Vous allez peut-être voir Kylian Mbappé arriver au Real Madrid cet été. Est-ce une idée qui vous séduit ?

Comme vous avez pu le voir, il a parlé donc je n’ai rien à dire sur ce sujet mais s’il est amené à venir je serai très heureux.





Le mercato a débuté depuis quelques jours. Est-ce un sujet que vous évoquez entre vous ou sur lequel vous vous taquiner ?



Vu que l’on est très taquin entre nous, ce sont des sujets qui peuvent arriver dans nos discussions ou dont on peut parler à table. On en rigole beaucoup dans le groupe et on peut se taquiner là-dessus.





Vous sentez-vous bien à ce poste de latéral gauche ou cela vous gêne-t-il d'y évoluer ?

Je ne dirais pas que c’est une question de gêne. J’ai joué la majeure partie de la seconde partie de saison à ce poste. Ce ne sont pas les mêmes repères, il faut savoir être polyvalent pour aider l’équipe





Avez-vous senti Kylian Mbappé gêné par ces informations qui sont sorties sur son avenir ?

Non. Il est toujours pareil et n’avait pas une attitude particulière.





L’avez-vous taquiné à ce sujet aujourd’hui ?

C’est sûr ! J’étais le premier à le taquiner mais la manière dont je l’ai fait ça reste entre nous.





Quel bilan faîtes-vous de votre saison au Real Madrid ?



Je pense avoir fait une bonne deuxième partie de saison après je ne trouve pas que ma première partie de saison était bonne. Le fait d’avoir joué à ce poste m’a permis d’acquérir plus d’expérience. Le plus important c'est de jouer même si ce n'est pas à mon poste.





Pouvez-vous nous citer un ou deux noms des joueurs qui évoluent sous le maillot de Gibraltar ?

Vous vous attendez à ce que je dise non. Je connais le capitaine, Roy Chipolina, et il y a Walker qui pourrait être dans ma zone si je joue au milieu.





L’an prochain, il y a les Jeux Olympiques en France. Avez-vous émis l’envie auprès des dirigeants du Real Madrid d’y participer ?

On n’en a pas forcément parlé, la saison a été longue et on n’en pas encore parlé. Plus l’échéance se rapprochera, plus on en parlera. Mais ça reste un objectif.





Il y a quelques jours, le départ de Karim Benzema du Real Madrid a été officialisé. Selon vous quel serait l’attaquant idéal pour le remplacer ?

Je ne fais pas partie du staff du Real Madrid, je leur fais confiance pour les faire les meilleurs choix. On ne joue pas à FIFA et je leur fais confiance pour tout cela.

Vous avez déjà un palmarès très complet en club. Êtes-vous étonné d’avoir déjà gagné autant de titres ?

Je ne dirais pas que je suis étonné car je suis arrivé au Real Madrid pour gagner des titres. Il faut aussi en gagner en sélection. il faut gagner le maximum de titres de sa carrière.





Sentez-vous que votre progression ces derniers mois vous donne un statut différent en Bleu ?

Je dirais que c'est un peu différent que la première fois que je suis venu. Mais les gens sont toujours les mêmes avec moi, peu importe mon statut en club. C'est le plus important.





L’an passé, Kylian Mbappé avait fait le choix de rester à Paris. Comment ce choix a-t-il été perçu à Madrid ? Et que représente le joueur en Espagne ?

Vous savez tous, c'est un grand joueur. Tout le monde voudrait avoir Kylian Mbappé dans son équipe. Il a fait un choix, il faut le respecter.





L’un de vos concurrents en équipe de France et au Real Madrid est Aurélien Tchouameni. Est-ce qu’entre vous vous évoquez cette concurrence ?



Ce n'est pas quelque chose dont on parle entre nous. S'il est meilleur que moi je vais le dire. S'il joue, je ne vais pas avoir le « seum » (la rage). La concurrence nous fait progresser.

Comment prépare-t-on un match face à une équipe que l’on ne connaît pas ?



Ce sont les matchs les plus compliqués à jouer parce que tu ne connais pas forcément l'équipe, il faut être plus déterminé que d'habitude. Je pense qu'ils vont jouer avec un bloc bas. C'est comme contre l'Espagne ou une autre équipe, il faut jouer à fond car ce sont les meilleurs joueurs d'une nation.