Kylian Mbappé a brillé par son absence lundi lors de la conférence de presse de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus n’y aurait pas participé, suite à une décision du sélectionneur Didier Deschamps.

Traditionnellement, le capitaine accompagne le sélectionneur lors des point-presse de la veille, même si cette présence n’est pas imposée.

Selon L'Équipe, il était initialement prévu que l'attaquant rejoigne le sélectionneur pour évoquer la rencontre face au Sénégal.

La conférence de presse s’est tenue au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, à une vingtaine de minutes de route du centre d’entraînement des New York Red Bulls où les Bleus sont hébergés.

Souhaitant épargner à sa star un déplacement exclusivement médiatique, Deschamps a sollicité la FIFA, via la FFF, pour que la rencontre avec la presse se tienne au centre d’entraînement des New York Red Bulls.

La FIFA a toutefois rejeté cette demande, poussant Deschamps à interdire à son capitaine de se rendre au MetLife Stadium. C’est donc N’Golo Kanté qui a été chargé de répondre aux questions des médias aux côtés du sélectionneur.

Les Bleus entameront leur Coupe du monde mardi à 21 h (heure néerlandaise) face au Sénégal, avant d’affronter l’Irak le 22 juin puis la Norvège d’Erling Haaland quatre jours plus tard.



