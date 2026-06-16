Kylian Mbappé dépasse Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire et offre à la France une victoire en Coupe du monde face au Sénégal

La France a remporté son premier match de la Coupe du monde. Dominés en première période par le Sénégal, les Bleus ont finalement imposé leur supériorité après la mi-temps. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire 3-1 et a dépassé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

Didier Deschamps, confronté à un embouteillage de talents offensifs, a dû faire un choix, laissant Rayan Cherki sur le banc. Le technicien a aligné Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Mbappé d’entrée.

Le quatuor n’a toutefois pas réussi à se montrer dangereux avant la pause. Dominateurs, les Lions ont enchaîné les occasions les plus nettes : Nicolas Jackson a d’abord frappé un tir puissant repoussé par le poteau, puis la balle a rebondi sur le talon de Mike Maignan avant de franchir la ligne de but.

Juste avant la mi-temps, Ismaïla Sarr manquait le cadre à bout portant. Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge.

Après la pause, les occasions se sont enchaînées : Mbappé puis Olise se sont retrouvés seuls face à Edouard Mendy, mais le gardien sénégalais a repoussé les deux tentatives. En face, le Sénégal répliquait en contres, toujours par Jackson.

Après près d’une heure de jeu, les Bleus ont cru obtenir un penalty lorsque Mbappé a été fauché dans la surface par Sadio Mané. Après consultation de la VAR, l’arbitre a jugé que le contact avait été « provoqué » par l’attaquant français et a refusé la sanction.

Pas de penalty donc pour les Bleus, mais quelques minutes plus tard, le but est tout de même tombé : Olise a servi Mbappé d’une passe en profondeur magistrale, et celui-ci a conclu d’une frappe en une touche (1-0). Juste après ce but, Jackson a cru égaliser, mais son action a été signalée hors-jeu.

Dans les dernières minutes, les espaces se sont multipliés et les Bleus en ont profité : Bradley Barcola, lancé en profondeur par une merveilleuse passe d’Adrien Rabiot, a lobé Mendy avec sang-froid : 2-0.

Ibrahim Mbaye a redonné un peu d’espoir à la 95e minute (2-1), mais Mbappé a immédiatement asséné le coup de grâce d’une frappe magistrale : 3-1. Il s’agit de son 58^e but en Bleu, ce qui lui permet de dépasser Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection, et de porter à 14 son total de réalisations en Coupe du monde.