La France a remporté son premier match de la Coupe du monde. Dominés en première période par le Sénégal, les Bleus ont finalement imposé leur supériorité après la mi-temps. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire 3-1 et a dépassé Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

Didier Deschamps doit gérer un embouteillage de talents offensifs, au point que Rayan Cherki a été le grand perdant du onze de départ. Le sélectionneur a aligné Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Mbappé d’entrée.

Le quatuor n’a toutefois pas réussi à faire la différence avant la pause. Dominateurs, les Sénégalais se sont créés les occasions les plus dangereuses. La première est revenue à Nicolas Jackson, dont la frappe puissante a heurté le poteau avant de franchir la ligne après avoir rebondi sur le talon de Mike Maignan.

Juste avant la mi-temps, les Lions ont même manqué une occasion en or : Ismaïla Sarr, seul face au but, a tiré au-dessus. Les deux équipes sont donc rentrées aux vestiaires dos à dos, 0-0.

Après la pause, les occasions se sont enchaînées : Mbappé puis Olise se sont retrouvés seuls face à Edouard Mendy, mais le gardien sénégalais a repoussé les deux tentatives. En contre, Jackson a à nouveau menacé la cage française.

Après près d’une heure de jeu, les Bleus ont cru obtenir un penalty lorsque Mbappé a été fauché dans la surface par Sadio Mané. Après consultation de la VAR, l’arbitre a estimé que le contact avait été « provoqué » par l’attaquant français et a refusé la sanction.

Pas de penalty donc pour les Bleus, mais quelques minutes plus tard, le verrou a sauté : Olise a lancé Mbappé d’une passe en profondeur lumineuse, et l’attaquant du PSG a conclu d’une frappe en une touche : 1-0. Jackson a cru égaliser immédiatement après le 1-0, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Dans les dernières minutes, les espaces se multiplient et la France en profite : Bradley Barcola, lancé seul face à Mendy par une superbe passe d’Adrien Rabiot, lobbe le gardien avec sang-froid : 2-0.

Ibrahim Mbaye a cru relancer le suspense en réduisant le score à la 95e (2-1), mais Mbappé a immédiatement asséné le coup de grâce d’une frappe magistrale : 3-1. Il s’agit de son 58^e but sous le maillot bleu, ce qui lui permet de dépasser Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus. Mbappé compte par ailleurs déjà 14 réalisations en Coupe du monde.