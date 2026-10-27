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L’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe a provoqué un incident diplomatique majeur après la diffusion virale d’une vidéo dans laquelle il plaisante au sujet d’un personnage historique chinois. La polémique a déjà coûté à l’international français deux contrats de sponsoring lucratifs, et le gouvernement chinois a désormais réagi officiellement au tollé.

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Mbappe fait face à une vague de critiques en Chine

Mbappe se trouve actuellement au centre d’une controverse internationale qui prend rapidement de l’ampleur. L’attaquant du Real Madrid a perdu deux importants partenariats commerciaux en Chine après une récente apparition sur les réseaux sociaux qui a offensé des supporters dans le pays.

Les marques chinoises Dongpeng et Mengniu ont officiellement mis fin à leurs lucratives collaborations avec l’international français. Cette réaction commerciale rapide découle directement d’une vidéo diffusée dans laquelle le joueur réagissait à une image de Mao Zedong, ancien dirigeant chinois.

Le gouvernement chinois publie une déclaration officielle

La situation a rapidement dépassé le stade d’une simple polémique sur les réseaux sociaux pour devenir une affaire diplomatique. Les autorités chinoises se sont désormais exprimées directement, défendant fermement l’indignation générale suscitée par le footballeur dans tout le pays. Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, est longuement revenu sur l’incident lors d’un point presse officiel mardi.

« Toute parole ou tout acte qui blesse les sentiments du peuple chinois suscite naturellement un rejet unanime de l’ensemble de la société chinoise », a déclaré Jiakun aux journalistes, selon MadeInFoot.

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À l’origine de la vidéo virale

La controverse a commencé lors d’un épisode diffusé de l’émission en ligne « The Bridge ». Pendant l’émission, Mbappe a été vu en train de rire devant un montage largement retouché sur Internet, qui superposait son visage à celui de l’ancien dirigeant chinois.

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Cette courte séquence a immédiatement déclenché de vives réactions sur plusieurs réseaux sociaux chinois. Des citoyens ont rapidement exprimé leur profonde frustration face à ce qu’ils percevaient comme un immense manque de respect envers une figure historique importante.

Cette période s’avère particulièrement difficile en dehors du terrain pour l’attaquant vedette. Récemment deuxième du dernier classement du Ballon d’Or, il risque désormais de voir sa réputation gravement entachée sur l’un des marchés les plus lucratifs au monde.

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Faire face aux conséquences commerciales

Mbappe et ses représentants chargés des relations publiques doivent désormais gérer avec précaution les lourdes conséquences de cette querelle diplomatique inattendue. La perte du soutien financier considérable de géants comme Dongpeng et Mengniu porte un coup majeur à l’ensemble de ses partenariats commerciaux en Asie.

Reste à savoir si le joueur présentera des excuses publiques officielles pour tenter d’apaiser les tensions croissantes. Pour l’heure, l’attaquant doit essayer de rester concentré sur le football malgré l’agitation qui entoure son image. Le Real Madrid attendra de son attaquant vedette qu’il continue à obtenir des résultats positifs sur le terrain, tandis que son équipe de représentants s’efforce sans relâche de limiter les dégâts en dehors.