D’après L’Équipe, une vive altercation a opposé le capitaine Kylian Mbappé au président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, à la veille du tournoi. Ce différend porte sur le montant des primes promises aux joueurs pour la Coupe du monde.

Diallo aurait insisté pour que les primes ne soient versées qu’à partir des demi-finales, ce qui a provoqué le courroux des stars. Un autre point de friction a concerné des chambres froides spéciales : réclamées par les joueurs, elles n’ont été mises à disposition qu’à contrecœur et seulement après de vives critiques de l’équipe.

Diallo aurait justifié cette réticence par la politique d’austérité que s’est imposée la Fédération française de football. Une justification qui a surpris les joueurs : la Fédération a tout de même envoyé sa délégation aux États-Unis avec des billets en première classe pour un montant total de 120 000 euros. En revanche, les familles des joueurs n’auraient reçu que très peu d’aide de la part de la Fédération pour leurs déplacements vers le tournoi, selon certaines sources.

France : Zinedine Zidane devrait succéder à Didier Deschamps

Dans la foulée de ces tensions, le sélectionneur sortant Didier Deschamps avait évoqué samedi, après la défaite 4-6 contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place, un « environnement insupportable ». Sportivement aussi, le Mondial s’est terminé sur une note amère pour les Bleus : en demi-finale, ils n’ont pas pesé face à l’Espagne, tout juste couronnée championne du monde, s’inclinant 0-2.

Didier Deschamps quitte son poste après quatorze ans, couronnés par le sacre mondial de 2018 ; Zinedine Zidane se tient prêt pour lui succéder.