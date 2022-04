Kylian Mbappé après le match nul à Strasbourg : "On n’explique plus rien, on est champion"

Chaque semaine, l'attaquant français assure sur le terrain mais aussi en dehors. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 s'est présenté (comme la semaine passée) devant la presse pour revenir sur le match nul de son équipe. Alors que le PSG est déjà champion, il n'a pas donné d'explications particulières après que son équipe a été remonté de 3-1 à 3-3. Interrogé sur son avenir après quatre questions, il est tout de même apparu agacé par le sujet.

Quel est votre sentiment sur le match ?

On était menés, on a eu une entame difficile et on a fait ce qu'il fallait pour revenir. Ensuite on a mené au score et même creusé l'écart mais on n'a pas su garder ce résultat. C'est dommage mais il faut féliciter cette équipe de Strasbourg qui a domicile et dans une belle ambiance n'a pas lâché. Bonne fin de saison à eux.

Comment vous expliquer que Strasbourg ait mis en difficulté et soit revenu ?

On explique plus rien, on est champion. On essaie de donner notre maximum. Je pense que l'on a joué avec envie mais on a eu un creux dans les 10-15 dernières minutes qui a été fatal. Mais ce n'est pas le moment d'expliquer les choses.

Pour Kylian #Mbappé, la fin de match compliquée du #PSG à Strasbourg ne mérite pas d'explication. #RCSAPSG pic.twitter.com/gpiCsXRfrE — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 29, 2022

Ce soir vous marquez deux fois et êtes passeur décisif. Votre objectif de fin de saison et de finir meilleur passeur ?

Quand je disais que l'on continuait à jouer, je m'inclus dedans. C'est un objectif, j'ai toujours dit que quand on pouvait faire les deux il ne fallait pas se priver maintenant il reste trois matchs et je vais essayer d'aider mon équipe à gagner à chaque fois.

L'article continue ci-dessous

Êtes-vous surpris que cette équipe de Strasbourg ait eu les ressources pour revenir de 3-1 à 3-3 ?

Non parce qu'on a la télévision et on regarde les matchs. C'est une équipe qui effectue une superbe saison. Je pense quand même que l'on a donné le baton pour se faire battre mais il ne faut pas non plus enlever le mérite aux équipes lorsqu'elles arrivent à faire un résultat contre nous. Ce n'est pas que dû au fait qu'on lève le pied ou qu'on est moins bons.

--