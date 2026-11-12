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Michael Olise se trouve actuellement en rassemblement avec l’équipe de France. Et, du point de vue du Bayern Munich, il y serait visiblement soumis à une mauvaise influence.

Selon L’Équipe, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté « travaillent » véritablement au corps le joueur d’exception du club bavarois pour le convaincre de rejoindre le Real Madrid.

Dès la Coupe du monde de l’été dernier, Mbappé aurait déjà fait une intense promotion du Real auprès d’Olise. C’est ce que rapportait alors Sport Bild. Selon le média, Mbappé aurait cherché à nouer un contact étroit avec le joueur offensif du Bayern Munich afin de lui donner le plus possible envie de partir à Madrid.

La superstar du Real aurait assuré à Olise que les Merengues avaient absolument besoin de lui et lui aurait montré à quel point ils s’entendraient bien sur le terrain sous le maillot madrilène. Le joueur de 27 ans aurait aussi vanté à son coéquipier en sélection la vie dans la capitale espagnole, la ville et ses conditions de vie. Mbappé aurait même assuré au président du Real, Florentino Pérez, avoir reçu des « signaux positifs » de la part d’Olise.

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Un transfert au Real Madrid ? Le Bayern Munich déclare Olise intransférable

Pendant la Coupe du monde, au cours de laquelle Mbappé et Olise ont très bien joué ensemble avec l’équipe de France, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Olise était la priorité absolue de Pérez sur le marché des transferts. Auparavant, dans le cadre de sa campagne pour l’élection à la présidence, ce dernier avait annoncé vouloir faire une offre vertigineuse de 150 millions d’euros pour une « superstar du niveau de Cristiano Ronaldo » : « Mardi, je ferai à un grand club de Ligue des champions une offre importante pour un joueur dont le transfert serait le plus grand de l’histoire du Real Madrid. Au moins 150 millions d’euros », avait déclaré Pérez.

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Selon plusieurs médias concordants, le joueur dont le nom n’avait pas été cité était effectivement Olise. Mais le Bayern Munich a fait savoir sans ambiguïté, par la voix de son directeur sportif Max Eberl, de son président Herbert Hainer ainsi que des influents membres de son conseil de surveillance Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge, qu’Olise était intransférable, même en cas d’offre supérieure à 200 millions d’euros.

Le Mundo Deportivo, puis The Athletic, ont ainsi rapporté que le Real avait jugé en interne un éventuel recrutement du joueur d’exception « quasiment impossible ». Les rumeurs ont néanmoins fini par prendre une telle ampleur que le Real s’est senti obligé de réagir sur ce dossier, précisant qu’« aucun contact direct ou indirect n’a eu lieu avec le footballeur cité, ses représentants ou des personnes de son entourage ».

Getty Images

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Olise a-t-il confié vouloir rejoindre le Real Madrid ? Où en est le dossier

Le calme n’est pourtant pas revenu. Un article du quotidien sportif français L’Équipe, généralement très bien informé, a ensuite circulé. Il affirmait qu’Olise avait confié à ses coéquipiers pendant la Coupe du monde, alors encore en cours, son souhait de rejoindre le Real Madrid.

Sky a toutefois démenti cette information peu après, affirmant que le gaucher n’envisageait pas de quitter le club bavarois. Son agent aurait également communiqué cette information aux dirigeants du Bayern. L’agent aurait dit, mot pour mot : « Ne vous inquiétez pas, nous restons. »

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En coulisses, plutôt qu’un départ, c’est actuellement un nouveau contrat pour Olise au Bayern qui est envisagé. Le joueur de 24 ans est certes encore sous contrat jusqu’en 2029, mais il devrait prolonger jusqu’en 2032. Pour l’en convaincre, les dirigeants veulent lui proposer une forte augmentation de salaire et une clause libératoire.

Getty Images

Michael Olise deviendra-t-il le joueur le mieux payé du Bayern Munich, devant Harry Kane ?

Son salaire actuel serait de 14 millions d’euros bruts par an. Sky a récemment rapporté que le Bayern voulait même faire d’Olise son joueur le mieux payé à l’occasion d’une prolongation de contrat. Cette place est actuellement occupée par Harry Kane qui, selon The Athletic, serait devenu le footballeur professionnel le mieux payé d’Europe grâce à sa prolongation conclue la semaine dernière. Si cette affirmation peut légitimement susciter des doutes, il n’est pas exclu que Kane gagne désormais près de 30 millions d’euros par an.

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« Notre souhait a été clairement exprimé », a récemment déclaré Eberl au sujet de l’avenir à long terme d’Olise : « Nous aimerions continuer à travailler longtemps avec Michael, au-delà de 2029, et, dans l’idéal, prolonger son contrat. » Mais il n’y avait encore eu « aucune » discussion, a ajouté Eberl à la mi-octobre. « Nous en parlerons le moment venu », a déclaré début novembre le directeur général Jan-Christian Dreesen.

De son côté, le président d’honneur et figure tutélaire du club, Uli Hoeness, ne voit aucune raison de se presser. « Nous ne nous en préoccupons pas pour l’instant. Au cours de la saison, nous lui demanderons s’il souhaite prolonger. S’il ne le veut pas encore, nous attendrons simplement de voir où nous en serons en 2029. Je ne suis pas du tout inquiet », a-t-il déclaré il y a quelques semaines à Welt am Sonntag.

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Michael Olise : ses statistiques au Bayern Munich

Saison Matchs Buts Passes décisives 2026/27 15 12 7 2025/26 52 22 31 2024/25 55 20 23