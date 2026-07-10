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Kylian Mbappé a pris place à bord d’un jet privé discret appartenant à un grand club de Premier League afin de mener des négociations

Kylian Mbappé
Liverpool

Jürgen Klopp a révélé à quel point Liverpool était passé près de recruter Kylian Mbappé. En 2016, l'Allemand avait tenté de débaucher le Français, alors âgé de dix-sept ans, de l'AS Monaco.

Liverpool était prêt à tout pour attirer le jeune attaquant. « C’est le "non-transfert" le plus cher de l’histoire du club », a expliqué Klopp. « Nous avons pris l’avion de Blackpool à Nice, où toute la famille de Mbappé a embarqué à bord d’un jet privé de cinq chambres. C’était fantastique. »

Les négociations, menées de main de maître, restaient confidentielles. « Nous avons transformé la rencontre en un moment inoubliable : un vol privé, des échanges avec la famille et un repas convivial », raconte celui qui devrait bientôt prendre les rênes de la sélection allemande.

Les discussions, strictement confidentielles, devaient rester à l’abri des regards des autres clubs. « On ne devait pas être vus. Et puis il est parti au Paris Saint-Germain… »

Le Français a ensuite été prêté au PSG lors de la saison 2017-2018, avant d’être définitivement transféré au bout d’un an. Mbappé a finalement passé sept saisons dans la capitale française, avant de rallier la capitale espagnole pour rejoindre le Real Madrid.

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Après la rencontre France – Maroc (2-0), les deux hommes se sont retrouvés : accolade, brève discussion, puis salut aux tribunes où se trouvait sans doute la famille de l’attaquant. Klopp a alors esquissé son sourire caractéristique et envoyé un baiser vers les gradins du Gillette Stadium de Foxborough.



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