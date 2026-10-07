Kyle Walker, l'ancien latéral de Manchester City, a rejeté l'idée de retirer les titres remportés par le club au cours des dernières années, dans le contexte de l'affaire liée à l'accusation d'infraction aux règles financières de la Premier League.

Walker, qui a défendu les couleurs de Manchester City entre 2017 et 2025 et a été sacré à plusieurs reprises avec le club, pourrait se retrouver face à la possibilité de perdre certains des titres remportés par l'équipe durant la période visée par les accusations, si l'affaire se solde par des sanctions incluant le retrait des titres du club.

Manchester City a fait l'objet de 115 chefs d'accusation d'infraction aux règles financières, avant d'être blanchi de l'un d'entre eux, tandis qu'il a été reconnu coupable de 114 infractions.

Parmi les sanctions possibles figure le retrait des titres remportés par le club sur la période s'étendant entre 2009 et 2018.

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Walker a rejoint Manchester City en provenance de Tottenham à l'été 2017, ce qui signifie que les titres de Premier League, de la Coupe de la Ligue anglaise de football professionnel « Carabao » et du Community Shield remportés par l'équipe en 2018 pourraient figurer parmi les trophées concernés, selon ce à quoi pourraient aboutir les sanctions.

Walker : nous avons beaucoup travaillé pour ces titres

Bien qu'il reconnaisse que la situation « ne se présente pas bien », Walker a affirmé qu'il ne considérait pas que les titres remportés par Manchester City devaient être retirés au club et aux joueurs qui les ont gagnés.

Walker a déclaré, dans des propos tenus à la radio « talkSPORT » rapportés par RMC : « C'est très difficile, car nous avons travaillé dur pour obtenir ces titres, et pas seulement nous. Je pense aussi aux supporters qui ont parcouru de longues distances à travers le pays et voyagé à l'étranger. »

Le joueur anglais a souligné que ce qu'il a vécu avec ses coéquipiers durant son passage à Manchester City ne peut être effacé, quelle que soit l'issue de l'affaire.

« Personne ne peut nous enlever cela »

Walker a ajouté : « Sur le plan personnel, je peux dire que nous avons passé des années formidables ensemble et célébré de nombreux titres. C'est quelque chose que personne ne peut nous enlever, quoi qu'il arrive, car nous avons vraiment vécu ces soirées. »

Walker, qui a rejoint Burnley à l'été 2025, a insisté sur le fait que les souvenirs de ces titres resteront une partie de sa carrière, lui qui était présent sur le terrain lorsque ces exploits ont été accomplis.

Walker a été sacré avec Manchester City en Ligue des champions de l'UEFA en 2023, en plus de nombreux titres nationaux.

Walker : nous voulons qu'on se souvienne de nous comme de ceux qui ont gagné les titres de la bonne manière

Le défenseur anglais a reconnu qu'il ne se sentait pas à l'aise lorsqu'il évoquait l'affaire avec ses anciens coéquipiers de Manchester City.

Il a déclaré : « C'est un sujet que nous préférerions peut-être ne pas aborder, car nous voulons que les gens se souviennent de nous comme de ceux qui ont gagné ces titres, et que nous les avons gagnés de la bonne manière. »

Pour l'heure, Manchester City affirme être « innocent » des accusations portées contre lui, et le club a par ailleurs fait appel de la décision rendue par une commission indépendante chargée par la Premier League d'examiner l'affaire.