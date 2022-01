Kyle Walker : "Gagner la Premier League est plus difficile que la Ligue des Champions"

Le latéral droit de Manchester City, Kyle Walker, estime qu'il est plus difficile de remporter la Premier League que la Ligue des champions.

Le joueur de 31 ans a remporté trois titres de Premier League depuis qu'il a rejoint City en 2017, mais n'a jamais remporté la couronne européenne malgré une finale la saison passée, perdue contre Chelsea.

Mais l'international anglais est déterminé à remporter au moins une fois dans sa carrière la coupe aux grandes oreilles.

Walker veut la Ligue des Champions

Il a déclaré à talkSPORT : "C'est ce dont ce club a besoin (la Ligue des champions). Nous le disons chaque saison depuis quatre ans que je suis ici. Ce club a besoin de rivaliser avec Manchester United, Liverpool. Nous devons aller chercher la Ligue des champions."

"Nous étions proches l'année dernière. Une meilleure équipe a gagné ce jour-là. Je pense honnêtement que la Premier League est différente, c'est plus difficile avec les 38 matchs que vous jouez tout au long de la saison."

"La Ligue des champions, c'est 13 matchs jusqu'à la finale. Pour moi, je veux la Premier League. La Ligue des champions est quelque chose dont on rêve et j'espère pouvoir réaliser mes rêves cette année."

Lorsqu'on lui a demandé combien de temps il comptait continuer à jouer, Walker a répondu : "J'espère encore de nombreuses années. Je suis encore sous contrat jusqu'en 2024, ce qui m’amènera à 34 ans. Je me sens encore vif, je me sens encore rapide."

"Je veux la Ligue des champions, je ne veux pas finir ma carrière sans la Ligue des champions."

"Le club le mérite avec ce que nous avons accompli ces dernières années. J'espère avoir plus de titres de Premier League et plus de trophées."

"Personnellement, je veux juste continuer à jouer au football aussi longtemps que possible. Je l'ai déjà dit, jusqu'à ce que mes jambes me disent que je dois arrêter, alors j'arrêterai."

Qui rencontrera Man City en C1 ?

L'équipe de Pep Guardiola a obtenu sa place au deuxième tour de la Ligue des champions en terminant en tête de son groupe, devant le Paris Saint-Germain, le RB Leipzig et le Club Brugge.

Ils affronteront les Portugais du Sporting CP en huitièmes de finale. Le match aller aura lieu à Lisbonne le 15 février. Le match retour aura lieu le 9 mars.