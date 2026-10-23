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Kyle Walker a été contraint de revenir publiquement sur ses propos après une pique controversée concernant ses tatouages à l’effigie de Manchester City. Le latéral expérimenté, qui évolue actuellement en Championship, a jugé nécessaire de clarifier sa position après que sa première réaction à la récente décision de la Premier League a suscité des remous parmi les supporters.

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Walker revient sur ses propos concernant le retrait de ses tatouages

Le joueur de 36 ans a récemment suscité la polémique lors d’une interview à la radio, au cours de laquelle il a été interrogé sur la décision de la commission indépendante de déclarer Manchester City coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Ce verdict, qui porte sur une période de neuf saisons, jette une ombre sur les exploits historiques du club et soulève des questions quant à la légitimité de ses succès. Manchester City fait actuellement appel de cette décision.

Lors de son passage à l’Etihad Stadium, entre 2017 et 2025, Walker a remporté 15 trophées majeurs, dont six titres de champion. Pour commémorer cet âge d’or, le défenseur expérimenté s’est fait réaliser de nombreux tatouages, notamment l’inscription « 4 in a row », célébrant la série inédite de quatre titres nationaux consécutifs remportés par City de la saison 2020-2021 à la saison 2023-2024.

Une interview qui pousse Walker à clarifier ses propos sur Instagram





Getty Images





La polémique est née de la première intervention de Walker à la radio, plus tôt dans la semaine. Interrogé sur talkSPORT pour savoir s’il retirerait ses tatouages si City était lourdement sanctionné et se voyait retirer ses médailles, le défenseur de Burnley a répondu sans détour : « Eh bien, je vais probablement devoir le faire », a admis Walker. « Je vais essayer de les garder, mais j’espère qu’on ne nous retirera rien. »

Tout en reconnaissant la gravité de la situation, Walker a réaffirmé sa loyauté envers ses anciens coéquipiers. « Ça ne se présente pas bien. Ne nous voilons pas la face : ils ont été déclarés coupables, mais ils font appel », a-t-il déclaré. « En tant que joueur, tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes simplement allés sur le terrain pour jouer du mieux possible, en équipe, et que je défendrai les joueurs toute ma vie. »

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Ces propos ont rapidement suscité une vive attention, poussant le latéral, qui évolue en Championship, à publier un démenti ferme sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram publiée mercredi pour réagir à la polémique, Walker a écrit : « Je tiens à clarifier les titres trompeurs parus aujourd’hui. Je n’ai jamais eu l’intention de retirer mes tatouages liés à Manchester City. »

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Walker défend l’héritage de ses années dorées à l’Etihad

Walker est manifestement déterminé à préserver les souvenirs de ses huit années riches en trophées à Manchester. L’ancien international anglais considère sa période sous les ordres de Pep Guardiola comme une étape déterminante de sa carrière et veut que son héritage reste intact malgré les procédures judiciaires en cours concernant son ancien club.

Soulignant dans son message écrit son profond attachement au club de l’Etihad, Walker a ajouté : « Mon passage à City a représenté une part immense de ma carrière et de mon parcours de joueur, et j’en serai toujours incroyablement fier. J’ai vécu des moments extraordinaires avec de formidables coéquipiers, les membres du club et, bien sûr, les supporters de City, qui nous ont soutenus tout au long de cette période. »

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Il a conclu son message en réaffirmant son intention de garder ses tatouages : « Ces souvenirs resteront toujours avec moi. Tout comme mes tatouages. »

Walker se concentre sur Burnley pendant la procédure d’appel de City





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Sa position sur ses tatouages controversés étant désormais clarifiée, Walker va de nouveau se concentrer sur ses obligations avec son club actuel en Championship. Le défenseur expérimenté doit aider Burnley à affronter les exigences de la deuxième division, tout en laissant derrière lui les distractions liées aux démêlés de son ancien club en dehors du terrain.

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De son côté, la direction de Manchester City doit attendre l’issue de son appel officiel concernant les infractions financières. Le verdict final déterminera si les médailles et les exploits historiques qui ont inspiré les tatouages de Walker resteront inscrits au palmarès.