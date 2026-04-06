Kwakman très critique envers deux joueurs de l'Ajax : « Ils ne pensent qu'à eux-mêmes ! »

Kees Kwakman a émis des critiques à l'égard de Sean Steur et Jorthy Mokio. Les deux jeunes talents de l'Ajax n'ont pas fait la meilleure impression auprès de l'analyste lors du match contre le FC Twente samedi soir.

Samedi soir, à son stade Johan Cruijff ArenA, l'Ajax s'est rapidement retrouvé mené 0-1. Mats Rots a pu parcourir tout le terrain, après quoi Ramiz Zerrouki a placé le ballon derrière Maarten Paes.





L'Ajax a réagi par l'intermédiaire de Wout Weghorst, qui a conclu une belle attaque, mais a finalement perdu le match. Sam Lammers a remis le ballon de la tête à Bart van Rooij, qui s'est retrouvé seul face au gardien et a conclu avec brio.

Sur ESPN, Kwakman tient les deux jeunes milieux de terrain pour responsables du deuxième but du FC Twente. Selon l'ancien défenseur du NAC et du FC Volendam, entre autres, l'un des deux aurait dû suivre Van Rooij.

« Si l’on prend l’exemple du NEC, Kodai Sano et Nejasmic auraient fait ce mouvement », commence-t-il. « Mokio et Steur ne pensent qu’à eux-mêmes. »

Les deux joueurs viennent d’avoir dix-huit ans, mais selon Kwakman, cette excuse ne tient pas tout à fait la route. « Mokio aurait dû voir cela venir depuis longtemps. Au NEC, ils le voient tous et c’est pour cela que ça marche si bien là-bas », conclut-il.