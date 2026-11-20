Comment regarder KV Malines - Club Bruges avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Consultez le diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

First Division A - Journée 12 21 nov. 2026 - 14:45 Argosstadion Achter de Kazerne

Le KV Malines reçoit le Club Bruges à l’Argosstadion Achter de Kazerne, à Malines, pour une rencontre de Division 1A entre deux équipes qui traversent des périodes très différentes de leur saison.

Le KV Malines occupe la 11e place du classement et cherchera à mettre fin à son irrégularité à domicile. L’équipe de Frederik Vanderbiest a montré qu’elle pouvait rivaliser lorsqu’elle est dans un bon jour, mais l’écart de qualité entre les deux clubs se reflète au classement.

Le Club Bruges arrive en grande forme. L’équipe d’Ivan Leko est deuxième de Division 1A et monte en puissance depuis plusieurs semaines, tant sur la scène nationale qu’européenne.

Bruges a battu le PSV Eindhoven 2-1 en Ligue des champions plus tôt ce mois-ci, avant de faire match nul contre Anderlecht en championnat. Ses engagements européens entrent en ligne de compte dans sa façon d’aborder ce déplacement à Malines.

Malines a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et sera déterminé à tirer parti de l’avantage du terrain face à une équipe engagée sur plusieurs fronts.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre KV Malines - Club Bruges en direct.

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