Comment regarder Kuwait SC - Al-Wahda avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 25 nov. 2026 - 11:00

Kuwait SC reçoit Al-Wahda pour un match du groupe A de la Ligue des champions 2 de l’AFC opposant le deuxième au leader. Le lieu et l’heure du coup d’envoi n’ont pas encore été confirmés.

Kuwait SC affiche une bonne forme sur la scène nationale. Le club a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 7-0 à domicile contre Al-Salibikhaet et un succès 6-2 sur le terrain d’Al-Tadhamon en 1. Division.

Lors de son dernier match, Kuwait SC s’est imposé 3-0 sur le terrain d’Al Sahel le 8 novembre. Ses résultats sur la scène continentale sont toutefois plus contrastés. Le club a perdu 3-2 contre Nasaf Qarshi le 4 novembre, après avoir remporté leur première confrontation 1-0.

Al-Wahda domine le groupe, mais traverse une période plus calme. Le club a fait match nul lors de ses deux dernières rencontres d’ADNOC Pro League, 0-0 contre Al-Ain puis 1-1 contre United FC le 21 novembre.

Le club des Émirats arabes unis s’est incliné 2-1 contre Al Khalidiyah le 4 novembre, après avoir remporté la première des deux confrontations sur le même score. Il est donc resté invaincu lors des quatre autres matches de cette série.

Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison. Al-Wahda avait gagné 3-2 lors de leur première confrontation en septembre : Kuwait SC a donc une revanche à prendre.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match, notamment l’heure du coup d’envoi et les informations sur sa diffusion en streaming.

Les informations officielles sur la diffusion TV et le streaming de Kuwait SC - Al-Wahda ne sont pas disponibles pour le moment. Cette page sera mise à jour dès que les modalités de diffusion seront confirmées.

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