Des rapports de presse américains ont révélé que le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, cherche à obtenir le soutien de l'administration du président Donald Trump pour se maintenir à son poste, sur fond de critiques croissantes réclamant sa démission.

Selon le journal « Washington Post », Infantino doit mener des discussions privées par téléphone avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio lundi matin, après 9 heures, heure de la côte est des États-Unis.

Le journal précise : « Infantino veut discuter du rôle du football en tant qu'outil du soft power américain avec le secrétaire Rubio, mais le véritable objectif n'est autre que de protéger son poste. » La FIFA et le département d'État américain n'ont, à ce jour, fait aucun commentaire en réponse à la demande du journal.

Des tentatives infructueuses pour joindre Trump

Les sources ont indiqué qu'Infantino (56 ans) a tenté à plusieurs reprises de contacter le président Trump, depuis vendredi dernier, sans succès. Ces tentatives sont intervenues après l'effondrement de son plan controversé visant à vendre une partie des actifs commerciaux du football à des investisseurs du secteur privé.

Le « Washington Post » avait révélé en exclusivité les détails du plan d'Infantino visant à séparer les droits de diffusion, de parrainage, de licence et de billetterie au sein d'une nouvelle filiale nommée « FIFA Forward Enterprise ».

La société « Thrive Capital », propriété de Josh Kushner, frère de Jared Kushner, gendre de Trump, devait acquérir 20 % du projet pour plus de 4 milliards de dollars.

Une rébellion interne et une colère mondiale

Le plan, révélé en premier par le journal britannique « The Times », a provoqué une vague de colère dans le milieu du football mondial. Des responsables ont affirmé n'en avoir eu connaissance que par les médias.

Au sein même de la FIFA, une rébellion ouverte a éclaté contre la direction d'Infantino. Un responsable de la fédération a déclaré au journal qu'il existait une initiative visant à l'évincer, baptisée « Projet d'élimination du monstre ».

De son côté, Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, a déclaré à l'agence « Associated Press » vendredi qu'il s'était senti « trompé » par les agissements d'Infantino, affirmant qu'il n'était pas au courant des négociations secrètes.

Menace de boycott de la Coupe du monde 2030

La crise s'est aggravée après que l'Union des associations européennes de football (UEFA) a voté à l'unanimité, le 30 juillet dernier, en faveur d'un boycott de toutes les compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde 2030 prévue en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Cette décision ouvre la voie à un scénario sans précédent, à savoir le boycott de deux pays hôtes du tournoi, avec la possibilité de voir absents des stars de premier plan comme le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, et l'Espagnol Lamine Yamal, le talent du Barça.