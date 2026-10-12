Pau Cubarsi, défenseur du Barça, a affirmé que Lamine Yamal était le meilleur joueur du monde et qu'il méritait de remporter le Ballon d'Or. Il a également insisté sur la nécessité d'une concentration maximale pour contenir le danger que représentent Galatasaray et son attaquant Victor Osimhen, lors de la rencontre attendue entre les deux équipes en Ligue des champions.

Cubarsi a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol As, lors de la conférence de presse précédant le match face à Galatasaray : « Nous avons déjà affronté Osimhen il y a quelques années. Nous nous attendons à un adversaire qui sait très bien ce qu'il veut, d'autant plus qu'il joue chez lui. Il sera important d'être au maximum de notre concentration dès le début. »

Au sujet de son état physique, il a expliqué : « J'ai joué de nombreux matches lors de la Coupe du monde et en début de saison. L'entraîneur veille à gérer mon temps de jeu et à répartir mes efforts, et j'essaie de prendre soin de moi. »

Concernant la série de résultats remarquables réalisée par le Barça et la question de savoir si l'équipe se sent invincible, il a répondu : « Non, parce que chaque match a ses propres circonstances. Mais nous traversons une très bonne période, et nous voulons continuer à travailler de la manière dont nous le faisons actuellement. »

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Interrogé sur l'absence d'éloges venant de Madrid et sur la polémique liée à l'arbitrage, il a commenté : « Je ne me concentre pas sur cela, je m'intéresse à mon club et au niveau que nous pouvons afficher sur le terrain. Les choses qui viennent de l'extérieur ne nous préoccupent pas beaucoup. »

À propos des grandes équipes tombées à Istanbul face à Galatasaray, il a déclaré : « Nous connaissons les qualités de notre adversaire, et nous savons quel genre de stade nous attend et quelle ambiance l'entoure. Nous devons imposer notre style de jeu et faire attention aux petits détails. »

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Sur le fait que le public se soit habitué à ce qu'il a accompli à un âge si précoce, il a répondu : « Oui, c'est peut-être le cas. J'ai 19 ans, je suis encore au début de ma carrière et je vis beaucoup d'expériences nouvelles, mais je n'en fais pas une excuse. L'âge n'a pas d'importance, et je dois faire ce que font les autres. Je dois travailler dur, rester moi-même et conserver mon esprit de compétition. »

Au sujet de l'incapacité du Barça à garder sa cage inviolée ces derniers temps, il a insisté : « C'est un défi, et c'est l'un des points les plus importants. Garder sa cage inviolée t'aide à gagner le match, surtout dans des stades comme celui-ci. Nous devons améliorer un peu cet aspect, mais nous y parviendrons. Nous avons une énorme capacité à évoluer et à nous améliorer. »

Quant à la possibilité de voir Frenkie de Jong évoluer dans l'axe de la défense, il a déclaré : « Frenkie possède un niveau exceptionnel, et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il va réaliser une saison formidable. Il n'a pas pu être avec nous en raison de quelques problèmes physiques, mais il affichera un très grand niveau à son poste. Il est très important pour tout le monde qu'il soit en bonne forme. »

À la question de savoir s'il se sentait plus confiant après l'été dernier, il a expliqué : « J'ai un peu progressé. Cet été a été une étape très importante dans ma carrière. J'ai toujours eu une grande confiance en moi, et cette confiance augmente avec le temps. Mais les attaquants chercheront toujours à me faire du mal, et je dois donc être fort. »

Interrogé sur son étonnement face à Lamine Yamal réclamant son droit de remporter le Ballon d'Or, il a répondu : « Tout le monde sait que Lamine est le meilleur joueur du monde. Même s'il le dit lui-même, tout le monde le connaît bien. Il mérite assurément le Ballon d'Or. Et moi aussi, je peux figurer parmi les nominés grâce à ce que j'ai montré à la Coupe du monde et à la saison que j'ai réalisée, mais je suis plus calme, alors que lui bénéficie d'une attention médiatique plus importante. »

Au sujet de ses retrouvailles avec Victor Osimhen, il a ajouté : « J'ai déjà joué contre lui il y a quelques saisons, comme je l'ai dit. J'aborderai ce duel de la même manière, avec le plus grand sérieux. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde, et il nous faudra faire preuve d'une concentration maximale. »

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Concernant les principales difficultés qui attendent le Barça face à Galatasaray dans son stade, il a déclaré : « Tout le monde sait l'ampleur de la pression que l'on ressent dans ce stade. L'ambiance y est bouillante et le public pousse très fort, les premières minutes seront difficiles. Mais l'équipe a une grande envie d'afficher un bon niveau et de rester concentrée. Galatasaray est une grande équipe, capable de nous faire mal. »

Enfin, à propos du retour de Livakovic à Istanbul, Cubarsi a conclu : « Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais nous savons l'ampleur de la pression que l'on ressent ici. Il nous faudra rester concentrés au maximum. »