Krzysztof Piatek : "Je veux ramener l'AC Milan au sommet"

L'attaquant polonais a réalisé des débuts brillants à l'AC Milan et espère pouvoir contribuer au renouveau du club italien.

Krzysztof Piatek connaît un début d'histoire d'amour canon avec l'AC Milan. Auteur d'une première partie de saison formidable sous les couleurs du Genoa, l'international polonais a prouvé qu'il n'était pas un simple feu de paille. Arrivé cet hiver dans la capitale de la mode, Krzysztof Piatek pointe déjà à six buts en cinq rencontres toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. Il est le nouveau chouchou de San Siro. Dans une interview accordée à Przeglad Sportowy, il a minimisé les compliments à son encontre et espère parvenir à remettre l'AC Milan sur le devant de la scène.

"Si j'avais toutes les qualités dont parlent les journaux, je serais le meilleur joueur de l'histoire. J'espère que l'AC Milan reviendra au sommet grâce à moi et qu'un jour je serai vraiment digne de ces comparaisons. À mon avis, certains journaux sont exagérés. Je ne prends qu'une partie de ces louanges. Je suis satisfait des buts, pas du fait que grâce à eux je sois en couverture", a analysé Krzysztof Piatek.

L'article continue ci-dessous

"Nous avons créé une véritable équipe"

L'ancien attaquant du Genoa est content de son adaptation à l'AC Milan et a déjà ses préférences dans le vestiaire : "J'aime particulièrement ceux avec qui je suis assis à la table pendant les repas, c'est-à-dire Hakan Calhanoglu, Tiemoué Bakayoko, Lucas Paqueta, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez et Fabio Borini, nous avons créé une véritable équipe, Lucas Paqueta sait à quel point je veux le ballon et il a de grandes compétences techniques".



Brillant avec le Genoa lors de la première partie de saison, il n'a pas fait long feu à Gênes et a rejoint le club milanais à peine six mois plus tard. L'international polonais pense avoir quitté son pays, l'été dernier, au bon moment : "J'ai quitté la Pologne alors que j'étais prêt à affronter tous ces défis : physique, mental, technique. J'aurais pu le faire auparavant, mais j'ai préféré rester encore un an et je ne le regrette absolument pas".

Cette saison, Krzysztof Piatek écrase tout sur son passage. En vingt-trois rencontres de Serie A avec le Genoa et l'AC Milan, l'international polonais pointe à dix-sept buts. Seul Cristiano Ronaldo fait mieux que lui cette saison avec deux buts supplémentaires. L'AC Milan pointe à la quatrième place en championnat et peut espérer retrouver la Ligue des champions dès la saison prochaine si son buteur polonais continue sur cette lancée.