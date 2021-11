Kroos : "Messi ne méritait pas le Ballon d'Or et Cristiano Ronaldo était meilleur que lui cette année"

Le septième Ballon d'Or de Lionel Messi n'est "absolument pas mérité" et Cristiano Ronaldo a été meilleur l'année dernière, selon la star du Real Madrid, Toni Kroos. Lionel Messi a remporté le Ballon d'or 2021 lundi soir après une nouvelle année exceptionnelle en club et en sélection, au cours de laquelle il a marqué 42 buts et remporté la Coupe du Roi avec le FC Barcelone et la Copa America avec l'Argentine.

Lionel Messi remporte son 7e Ballon d’Or

Cependant, Toni Kroos ne pense pas que l'international argentin, qui a rejoint le Paris Saint-Germain après avoir quitté le FC Barcelone cet été, aurait dû terminer devant certains autres noms lors du vote final. Le milieu de terrain du Real Madrid a déclaré sur son podcast officiel : "Ce n'est absolument pas mérité. Il n'y a aucun doute que Lionel Messi, avec Cristiano [Ronaldo], a été le joueur de la dernière décennie, mais cette année, d'autres auraient dû le devancer."

"Benzema et Ronaldo auraient dû être devant Messi"

Interrogé sur les personnes qui, selon lui, méritait de remporter le trophée cette fois-ci, Kroos a nommé son collègue madrilène Karim Benzema avant d'insister également sur le fait que Cristiano Ronaldo aurait dû terminer devant Lionel Messi après l'impact qu'il a eu depuis son retour à Manchester United : "Pour moi, Karim aurait été le numéro un si vous cherchiez vraiment le meilleur joueur individuel de l'année dernière, parce que je peux voir de près à quel point il est un footballeur exceptionnel".

Ballon d'Or 2021 : le classement complet

"Quand je vois le nombre de buts décisifs que Cristiano a marqués dernièrement - Manchester United est encore en Ligue des champions grâce à lui seul - alors, à mes yeux, Cristiano Ronaldo serait aussi arrivé avant Lionel Messi", a ajouté le milieu de terrain allemand. L'indignation de Toni Kroos concernant la décision de donner à nouveau le prix à Lionel Messi est partagée par son ancien coéquipier madrilène Iker Casillas.

Casillas non plus ne comprend pas le sacre de Messi

"Il est de plus en plus difficile pour moi de croire aux récompenses du football", a écrit l'ancien gardien international espagnol sur Twitter. "Pour moi, Messi, c'est l'un des cinq meilleurs joueurs de toute l'histoire, mais il faut savoir dresser la liste des joueurs les plus remarquables d'une saison. Ce n'est pas si difficile."

Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, N'Golo Kante et Jorginho font également partie de ceux qui ont dû se contenter d'une place derrière Messi dans le top 10. La position de Robert Lewandowski en tant que second s'est avérée être la plus controversée, bien que de nombreux experts l'aient déjà soutenu pour le prix après 12 mois prolifiques au Bayern Munich.

L'attaquant polonais était également le favori pour le Ballon d'Or 2020 avant qu'il ne soit annulé en raison du coronavirus, et Messi a exprimé sa frustration pour son collègue dans son dernier discours d'acceptation. "Je voulais dire à Robert que c'était un honneur de l'affronter", a déclaré l'ancien capitaine du FC Barcelone. "Il méritait de le gagner l'année dernière".