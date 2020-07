Kroos : "La situation de Bale n'est satisfaisante pour personne"

D'après le milieu allemand du Real, la situation que vit actuellement Gareth Bale au club dérange tout le monde au sein de la Casa Blanca.

La situation de Gareth Bale au "n'est satisfaisante pour personne", admet Toni Kroos, qui a laissé entendre que l'ailier était "un peu remonté" après s'être vu refuser un transfert en 2019.

Bale était fortement pressenti pour quitter Santiago Bernabeu l'été dernier, Jiangsu Suning étant présenté comme sa prochaine destination la plus probable alors que des rumeurs d'un possible retour en ont aussi circulé. Le club chinois aurait offert au Gallois un contrat lucratif, qu'il était prêt à signer, mais Madrid a bloqué le mouvement à la dernière minute.

L'article continue ci-dessous

Zinedine Zidane a insisté à l'époque sur le fait que le joueur de 31 ans faisait toujours partie de ses plans, malgré les arrivées respectives de Luka Jovic et Eden Hazard de l' et de respectivement, augmentant la concurrence pour les places offensives. Bale a finalement été incapable de gagner une place régulière dans le onze de départ du Français en 2019-2020, ne comptant que 20 apparitions toutes compétitions confondues. En même temps, Karim Benzema, lui, a totalement explosé sous les couleurs merengue.

Plus d'équipes

L'ancienne star de , qui a rejoint les Blancos lors d'un transfert record en 2013 (101 millions d'euros), a joué un rôle minime dans la conquête du 34e titre de champion d' du Real. Bale a fait la une des journaux davantage pour ses railleries sur le banc que pour ses faits d'arme sur le terrain depuis la reprise de la campagne, et Kroos pense qu'il est grand temps qu'une solution soit trouvée sur son avenir au club. Le milieu de terrain madrilène s'est confié à propos de son coéquipier lors d'un podcast Lauschangriff : "Il n'y a pas moyen de contourner le fait que la situation n'est satisfaisante pour personne. Il n'a certainement encore jamais joué aussi peu qu'en ce moment."

Kroos a enchéri en indiquant qu'il y a une possibilité pour que Bale éprouve du ressentiment envers ses responsables madrilènes pour ne pas l'avoir laissé partir l'année dernière: "Je crois qu'il voulait en principe partir l'été dernier et que le club a signalé un oui au début, puis non ensuite. Je ne sais pas s'il est encore un peu remonté à cause de ça. C'est un sujet délicat".