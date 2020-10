Kroos : "Je me soucie plus des titres que des records personnels"

Le milieu de terrain a atteint les 100 caps en équipe nationale, mais il préfère le succès en équipe aux réalisations personnelles.

L'Allemand Toni Kroos a fêté sa 100e apparition internationale lors du match nul 3-3 avec la mardi, mais a insisté sur le fait qu'il se soucie plus des résultats de son équipe que du nombre de matchs qu'il joue. Le superbe but de Serge Gnabry à l'heure a permis à l' de marquer un point dans le groupe A4 de la Ligue des Nations, qui avait deux buts de retard à Cologne. La Suisse a pris une avance de 2-0 grâce à Mario Gavranovic et Remo Freuler, bien que Timo Werner ait rapidement marqué un but avant que Kai Havertz n'égalise.

Le deuxième but personnel de Gavranovic a remis la Suisse en tête, seulement pour que Gnabry rétablisse à nouveau la parité avec son 14e but international depuis novembre 2016. Bien que Kroos ait fait une apparition historique, son erreur a finalement conduit au deuxième but de la Suisse, et bien que satisfait d'avoir atteint un le cap des 100 sélections, le joueur de 30 ans a déclaré que les titres signifiaient beaucoup plus pour lui que des distinctions personnelles.

"C'était bien sûr un match spécial pour moi. Avoir atteint 100 sélections, c'est une belle note. Mais quiconque me connaît sait que je me soucie plus des résultats et des titres que des apparences", a déclaré Toni Kroos. "Mais bien sûr, 100 matchs, c'est quelque chose de bien. Dans le passé, j'ai joué avec des footballeurs et des gars incroyablement bons. J'espère que nous pourrons bâtir sur ces succès avec l'équipe actuelle".

"Notre problème était les 10 ou 15 premières minutes. Après cela, nous avons joué un bon match et amélioré nos compétences footballistiques jusqu'au dernier moment. En fin de compte, nous ne sommes pas satisfaits du point car nous visons à gagner le match", a ajouté l'international allemand. Kroos est l'un des anciens gardes de l'équipe allemande, Joachim Low ayant maintenu sa décision de ne pas sélectionner Mats Hummels et Thomas Muller, malgré la forme sensationnelle de ce dernier pour le .

Havertz, qui a pris marqué son but avec brio et avait l'air vif aux côtés de son coéquipier de , Werner, pense que le retour au score est un pas dans la bonne direction pour l'Allemagne, qui n'a réussi qu'une seule victoire jusqu'à présent en 2020. "Nous sommes revenus après de nombreux revers, nous avons montré notre mental", a déclaré Havertz. "Nous sommes dans un processus, nous avons une équipe jeune. Nous ne serons pas dissuadés de notre chemin et continuerons d'essayer. Nous devons défendre plus intelligemment, mais nous avons vu de bons débuts aujourd'hui."

Le sélectionneur, Joachim Low a ajouté: "Le match a été incroyablement intense. Les deux équipes ont beaucoup risqué, mais ont également commis beaucoup d'erreurs. Nous sommes mal entrés dans le match, puis nous avons montré un très bon mental. C'était certainement positif. Mais nous avons commis des erreurs en défense. Nous avons consciemment beaucoup risqué, fait des erreurs, nous devons y remédier".