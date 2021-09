Kroos donne des nouvelles de sa blessure : "Je ne peux pas encore tout faire sans douleurs"

Le milieu de terrain allemand se rapproche d'un retour, mais reste pour l'heure incapable de déterminer une date précise.

Toni Kroos dit qu'il souffre toujours et qu'il ne sait pas quand il reprendra la compétition. Le milieu de terrain du Real Madrid continue de se remettre de sa blessure à l'aine. L'ancien international allemand n'a pas encore recommencé à jouer cette saison après s'être blessé lors de l'entraînement de pré-saison, début août.

Le joueur de 31 ans affirme qu'il fait des progrès mais ne peut pas dire avec certitude quand il revêtira à nouveau le maillot des Blancos. Kroos a offert une mise à jour sur son rétablissement sur les réseaux sociaux avec une vidéo le montrant en train de faire des exercices d'entraînement individuels.

"Je peux vous dire que je me sens mieux, a-t-il posté sur Twitter. La vérité est que je ne peux toujours pas tout faire sans douleur. C'est normal avec cette blessure.

"Je ne peux pas encore dire exactement quand je serai de retour, mais j'y travaille chaque jour pour pouvoir revenir le plus vite possible."

Le dernier match de compétition de Kroos a été la défaite de l'Allemagne en huitième de finale de l'Euro 2020 contre l'Angleterre à Wembley, fin juin. Il a annoncé sa retraite du football international quelques jours plus tard, une décision qui devrait profiter à Madrid, car il peut maintenant se concentrer uniquement sur son club.

Cependant, Madrid n'a pas encore bénéficié de la décision de Kroos, l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich ayant déjà manqué ses trois premiers matches de la saison.

Avec Luka Modric également sur la touche en raison d'un problème à la cuisse et Martin Odegaard de retour à Arsenal, le manager Carlo Ancelotti manque d'options au milieu de terrain, avec des matchs de championnat contre le Celta Vigo et Valence et un choc en Ligue des champions contre l'Inter dans les prochaines semaines.

Une situation qui pourrait en revanche profiter à Eduardo Camavinga, l'ancien rennais ayant rejoindre les Merengue dans les dernières heures du mercato pour un peu plus de 30 millions d'euros. Ces différentes absences pourraient permettre au tout jeune international tricolore de jouer rapidement sous ses nouvelles couleurs pour prendre ses marques.