Kroos content d’avoir enfin « du repos »

L'Allemand a passé la première partie de la saison à soigner sa blessure, mais il pense que la pause internationale est arrivée à point nommé pour lui et qu'il devrait en tirer les bénéfices très bientôt.

Sa blessure n’est qu’un lointain souvenir

Kroos n’était pas concerné par les matches de la Mannschaft, car ayant pris sa retraite internationale à l’issue du dernier Euro. "Je vais bien, il m'a fallu du temps pour se remettre de la blessure que j'avais, mais maintenant je peux voir que je me sens bien", a-t-il déclaré dans un entretien à Real Madrid TV.

« La trêve internationale me servira de repos car j'ai joué presque tous les six derniers matchs et maintenant je dois faire un travail plus spécifique. Je peux bien gérer la charge de travail », a poursuivi l’ancien bavarois.

Pendant qu’il montait en puisse, le champion du monde 2014 marqué un but important lors du récent match contre le Rayo Vallecano en championnat.

"J'aime marquer aussi, mais je ne suis pas là pour finir les actions", s’est justifié celui qui n’a mis que 23 buts en 7 saisons avec les Merengue. "J'ai d'autres choses importantes à offrir à l'équipe. Je ne marque pas beaucoup de buts mais j'aime marquer, surtout à Santiago Bernabeu."