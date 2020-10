Krasnodar - Chelsea 0-4, Chelsea remercie ses recrues

Chelsea, très ambitieux cette saison après un mercato XXL, était opposé à Krasnodar pour sa deuxième sortie en C1. Les Blues s'imposent 4-0.

Krasnodar avait débuté son parcours européen la semaine dernière en allant gâcher la fête de Rennes (1-1) pour le tout premier match de l'histoire du club breton en C1. En face, livrait un match nul contre Séville et ambitionnait d'enfin s'offrir une victoire en Ligue des Champions cette saison.

Les Blues se sont offert quelques frayeurs en début de match et l'ancien Rennais Edouard Mendy a dû s'employer pour garder les cages des visiteurs inviolées, comme face à Utkin (4e), quand le Sénégalais s'envolait pour détourner en corner l'enroulé de l'attaquant local.

Chelsea redressait la tête dix minutes plus tard et Werner était fauché par Kaio dans le rectangle adverse. Penalty, que Jorginho ne transformait pas, tirant sur le poteau. Mais le mieux constaté chez les Blues était concret et ces derniers allaient finir par ouvrir la marque à la 37e minute. Safonov se trouait sur une frappe anodine d'Hudson-Odoi et le cuir pénétrait doucement dans ses cages.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Les locaux allaient se montrer plus entreprenants en seconde période, s'offrant notamment une très belle opportunité à la 55e minute. Suite à un corner, Gazinski tentait la volée du gauche et voyait sa tentative se diriger vers la transversale d'un Mendy impuissant, mais chanceux.

Chelsea, en difficulté, défendait tant bien que mal. Mendy s'interposait une nouvelle fois devant Berg à 20 minutes de la fin. Mais Krasnodar allait regretter toutes ses opportunités manquées. En effet, à un quart d'heure de la fin et suite à une main de Martynovich dans la surface de réparation, les Blues allaient obtenir un penalty. Pas de Jorginho cette fois, mais Werner pour le tirer et Chelsea menait 2-0. Et même 3-0 trois minutes plus tard.

Safonov était ainsi battu une nouvelle fois sur une frappe puissante du gauche signée Hakim Ziyech. Krasnodar ne pouvait pas s'en relever et vacillait à chaque accélération des visiteurs. Pour l'anecdote, le score allait encore évoluer avec un but signé Christian Pulisic en toute fin de match sur un enchaînement contrôle - frappe du pied droit. 4-0, premier succès pour Chelsea en C1 cette saison. Merci les recrues, qui ont inversé la tendance en seconde période.