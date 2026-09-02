Anis Hadj Moussa ne quittera pas Feyenoord. C’est ce qu’assure le suiveur du club Martijn Krabbendam mercredi dans le Transfer Deadline Show de Voetbal International. Le journaliste Santi Aouna avait auparavant indiqué qu’Al-Ittihad avait formulé une offre de 30 millions d’euros pour l’attaquant.

Krabbendam s’est renseigné auprès de Feyenoord et souligne qu’un transfert, au vu des circonstances, « ne se produira pas ». « Non, non, Hadj Moussa ne partira pas. Je l’ai vérifié auprès de Feyenoord. Il n’en est pas question. Je l’ai demandé aux personnes au sein de Feyenoord et ils me disent : vérifie bien la source. Ça ne se produira pas. »

« Al-Ahli est arrivé au début du mercato avec trente millions, mais Hadj Moussa lui-même ne voulait pas y aller. Cela ne s’est pas fait. Vendre maintenant, lors de la dernière soirée, ton seul véritable facteur de différence, Feyenoord ne le fera pas », assure le suiveur de Feyenoord, certain que l’attaquant restera à Feyenoord.

Krabbendam souligne que Feyenoord a déjà vendu Ayase Ueda et ne peut pas se permettre de laisser partir également Hadj Moussa. « Tu as déjà laissé partir ton meilleur buteur. Est-ce que tu poursuivrais seulement la saison comme ça ? Je l’ai vérifié auprès de Feyenoord. Si cela se produit quand même : don't shoot the messenger. Alors ils m’auront menti. Mais ils ne le font pas. »

Feyenoord ne vendra pas un grand nom à l’approche de la fermeture du mercato. « Il est tout simplement trop tard. Feyenoord a déjà du mal à recruter un ailier gauche. Je n’y crois tout simplement pas. Ils lèvent déjà le pied. La nouvelle, en réalité, c’est qu’il n’y aura aucune arrivée ce soir à Feyenoord. »

Les clubs néerlandais peuvent recruter des joueurs jusqu’à mercredi 23 h 59. Les clubs de Saudi Pro League, comme Al-Ittihad, peuvent ajouter des joueurs à leur effectif jusqu’au 6 septembre. Il est donc possible que le cador saoudien revienne à la charge pour l’ailier.

Hadj Moussa a été associé à divers clubs dans un passé récent. Besiktas, le Borussia Dortmund, Aston Villa et le Sporting Portugal ont notamment été cités, sans qu’un accord ne soit conclu.

L’ailier offensif est sous contrat avec Feyenoord jusqu’à mi-2030. La valeur actuellement attribuée à Hadj Moussa par Transfermarkt est de 23 millions d’euros.