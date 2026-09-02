Anis Hadj Moussa ne quittera pas Feyenoord. C’est ce qu’a assuré le suiveur du club Martijn Krabbendam mercredi dans le Transfer Deadline Show de Voetbal International. Le journaliste Santi Aouna avait auparavant indiqué qu’Al-Ittihad avait formulé une offre de 30 millions d’euros pour l’attaquant.

Krabbendam s’est renseigné auprès de Feyenoord et souligne qu’un transfert « ne se fera pas » au vu des circonstances. « Non, non, Hadj Moussa ne partira pas. Je l’ai vérifié auprès de Feyenoord. Il n’en est pas question. Je l’ai demandé aux personnes au sein de Feyenoord et elles m’ont dit : vérifie bien la source. Cela ne se fera pas. »

« Al-Ahli est arrivé au début du mercato avec trente millions, mais Hadj Moussa lui-même ne voulait pas y aller. Cela ne s’est pas fait. Vendre ton seul véritable facteur de différence lors de la dernière soirée, Feyenoord ne va pas le faire », affirme avec certitude l’observateur de Feyenoord au sujet du maintien de l’attaquant au club.

Krabbendam souligne que Feyenoord a déjà vendu Ayase Ueda et ne peut pas se permettre de laisser partir aussi Hadj Moussa. « Tu as déjà laissé partir ton meilleur buteur. Est-ce que tu continuerais seulement la saison dans ces conditions ? Je l’ai vérifié auprès de Feyenoord. Si cela se produit quand même : don't shoot the messenger. Alors ils m’auront menti. Mais ils ne le feront pas. »

Feyenoord ne va pas vendre un grand nom juste avant la fermeture du mercato. « Il est tout simplement trop tard. Feyenoord a déjà du mal à recruter un ailier gauche. Je n’y crois tout simplement pas. Ils lèvent déjà le pied. La nouvelle, en réalité, c’est qu’il n’y aura aucune arrivée ce soir à Feyenoord. »

Les clubs néerlandais peuvent recruter des joueurs jusqu’à mercredi à 23 h 59. Les clubs de Saudi Pro League, comme Al-Ittihad, peuvent ajouter des joueurs à leur effectif jusqu’au 6 septembre. Il est donc possible que le cador saoudien revienne à la charge pour l’ailier.

Hadj Moussa a récemment été associé à plusieurs clubs. Besiktas, le Borussia Dortmund, Aston Villa et le Sporting Portugal ont notamment été cités, sans qu’un accord ne soit conclu.

L’ailier est lié à Feyenoord jusqu’à la mi-2030. La valeur actuellement attribuée à Hadj Moussa par Transfermarkt est de 23 millions d’euros.