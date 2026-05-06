Kraay stupéfait par les propos de l'entraîneur de l'Ajax, García : « C'est tout de même incroyable ! »

Samedi dernier, Hans Kraay junior assistait au choc entre l’Ajax et le PSV, conclu par un partage 2-2. Dans sa chronique publiée dans Voetbal International, l’analyste souligne un point qui l’a particulièrement marqué au Johan Cruijff ArenA.

« Ce qui m’a le plus frappé, c’est que le PSV, malgré son séjour à Ibiza, est toujours bien plus en forme que l’Ajax », écrit Kraay dans sa chronique hebdomadaire, faisant référence à l’escapade du champion d’Eindhoven avant le match au sommet à Amsterdam.

« Óscar García m’a confié après la rencontre que c’était le principal problème de l’Ajax depuis le début de l’année. C’est tout de même incroyable », s’étonne le passionné de football originaire d’Ophemert, qui a toutefois entrevu une lueur d’espoir chez les Amstellodamois.

« Heureusement, Mika Godts a répondu présent en inscrivant une superbe volée. Après la rencontre, l’ailier belge a confié : « Je ne me préoccupe pas des dizaines de millions d’euros qui me sont proposés. Je n’ai encore rien gagné ici, à l’Ajax. Il est donc tout à fait possible que je reste ici encore un an. C’est plutôt sympa. »

Kraay a également noté les difficultés de Feyenoord, qui a dû lutter pour venir à bout de Fortuna Sittard dans le Limbourg. Il livre un jugement sans appel sur un cadre habituel du milieu de terrain rotterdamois.

« Je suis un grand fan de Luciano Valente, mais j’ai l’impression qu’il est à bout de souffle », constate Kraay, qui considère par ailleurs que Thijs Kraaijeveld n’est « pas encore un titulaire en puissance » et se montre peu convaincu par l’ailier gauche Tobias van den Elshout.