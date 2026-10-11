Hans Kraay junior se montre très critique envers Marcos Leonardo dans Goedemorgen Eredivisie. L’analyste juge incompréhensible que l’attaquant brésilien de l’Ajax ne soit pas totalement apte physiquement.

Leonardo est entré en jeu un quart d’heure avant la fin contre le NEC (1-1). Sa rentrée de samedi ne plaît absolument pas à Kraay, comme il l’a fait savoir dimanche dans la matinale d’ESPN.

« Peu importe à quel point Tolu est fatigué, je le laisserais toujours sur le terrain. Parce que ce Leonardo est terrible », fulmine un Kraay abasourdi. « Vingt millions d’euros ont été payés pour ce garçon, mais comment peux-tu entrer en jeu sans être en forme à l’Ajax ? C’est quand même incroyable, non ? Vraiment incroyable. C’est le plus beau métier du monde, alors tu dois quand même être en forme, non ? »

Ce n’est pas la première fois que Kraay se montre critique à l’égard de Leonardo. Début septembre, après Ajax - PSV (1-3), l’analyste avait déjà souligné que la recrue à plusieurs millions de l’été dernier n’était pas totalement en forme.

En juillet, Kraay s’était d’ailleurs encore réjoui de l’arrivée de Leonardo à l’Ajax. « Je suis actuellement au Mexique avec ma femme, où j’ai croisé quelques amateurs de football qui supportent Al-Hilal et qui sont dithyrambiques sur Marcos Leonardo, le nouvel avant-centre de l’Ajax. Ils disent : il ne ressemble pas à Messi, mais c’est un aimant dans la surface adverse », avait-il déclaré à Voetbal International.

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« Donc, il ne les met pas au fond depuis quarante mètres, il n’élimine pas sept adversaires, mais les buts qu’il marque comptent eux aussi tous pour un. Et ces gens m’ont aussi raconté que l’Ajax allait prendre un plaisir incroyable avec ce joueur », ajoutait Kraay il y a quelques mois.

Leonardo totalise désormais 343 minutes de jeu sous le maillot de l’Ajax, réparties sur dix matches. L’attaquant de 23 ans, qui doit se contenter d’être derrière Tolu dans la hiérarchie, a jusqu’ici marqué à deux reprises.